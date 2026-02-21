Innlent

Lög­reglan lokaði fyrir um­ferð í Hlíðar­fjall

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf.
Íslenskir neytendur gætu sparað sér háar fjárhæðir ef farið yrði í úrbætur á íslenskum tryggingamarkaði að mati Neytendasamtakanna. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Forval Vinstri grænna hófst í morgun og þegar hafa 27 prósent á kjörskrá greitt atkvæði. Þá hefur lögreglan á Norðurlandi lokað fyrir umferð upp í Hlíðarfjall vegna gríðarlegrar aðsóknar skíðafólks. Við heyrum í forstöðumanni í Hlíðarfjalli.

Með nýsköpun í heilbrigðiskerfinu er hægt að framlengja sjálfstæða búsetu fólks, draga úr þörf fyrir innlagnir og leysa þannig stóran vanda, að mati sérfræðings hjá Ríkiskaupum. Framlínustofnanir þurfi að snúa bökum saman og kerfið eigi að treysta heilbrigðisstarfsfólki til þess að leita lausna.

Í sportinu fjöllum við um gönguskíðakappann Dag Benediktsson sem var í eldlínunni á Vetrarólympíuleikunum í morgun.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

