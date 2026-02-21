Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið

Forval Vinstri grænna í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor stendur nú yfir og lýkur klukkan fimm á morgun. Í morgun höfðu 27 prósent á kjörskrá greitt atkvæði en fjölgað hefur töluvert í flokknum undanfarnar vikur.
Átta berjast um þrjú efstu sæti Vinstri grænna en þau munu bjóða fram sameiginlega lista í borginni með Vori til vinstri. Líf Magneudóttir, núverandi oddviti flokksins í Reykjavík, og Finnur Ricart Andrason vilja oddvitasætið. Hann var oddviti Vinstri grænna í Reykjavíkurkjördæmi norður í síðustu Alþingiskosningunum.
Hlynur Már Ragnheiðarson, sjúkraliðanemi, gefur kost á sér í fyrsta til þriðja sæti en Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi, og Auður Alfífa Ketilsdóttir, smíðakennari, 2. sæti, sækjast eftir öðru sætinu. Þá vilja Riittaa Anne Maarit Kaipainen, rekstrarstjóri, og Steinar Harðarson, vinnuverndarráðgjafi og athafnastjóri, það þriðja.
Klukkan hálf tíu í morgun höfðu alls 695 greitt atkvæði í forvalinu sem gerir um 27 prósenta kjörsókn. Forvalið stendur til klukkan fimm á morgun.
Töluvert hefur fjölgað í flokknum en síðustu sex vikur hafa tæplega fjögur hundruð manns skráð sig í félagið og hefur því fjölgað um tæplega tuttugu prósent. Félagar eru nú um 2500.
Vinstri grænir og Vor til vinstri hafa ákveðið að bjóða fram sameiginlegan lista og mun Sanna Magdalena Mörtudóttir leiða listann. Sá sem hlýtur kjör sem oddviti Vinstri grænna mun því vera í öðru sæti listans.
