Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst

Sigríður Dóra Magnúsdóttir forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að fleiri starfsmenn verði skimaðir. 
Forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir það grafalvarlegt mál að tveir starfsmenn heilsugæslunnar hafi greinst með berklasmit við skimun. Ráðist verður í frekari skimanir í framhaldinu.

Um er að ræða tvo starfsmenn Heilsugæslunnar Miðbæ samkvæmt tilkynningu frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Sigríður Dóra Magnúsdóttir forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að skjólstæðingar stöðvarinnar hafi ekki verið útsettir fyrir smiti í samskiptum við starfsmennina. Áður höfðu átta starfsmenn bráðamóttöku Landspítalans greinst með berkla.

„Þegar að greindist berklasmit og kom í ljós að það voru einstaklingar smitaðir úti í samfélaginu og þeir leita náttúrulega töluvert til heilsugæslunnar, þá ákváðum við að kanna hvernig ástandið væri hjá okkar starfsfólki. Við byrjuðum þá á þeim starfsstöðvum þar sem voru mestar líkur á að viðkomandi hefði verið útsettur eða starfsstöðvum þar sem er mjög erfið aðstaða og mikil þrengsli.“

Hún segir að ráðist verði í frekari skimanir í framhaldinu.

„Í okkar huga er þetta náttúrulega bara grafalvarlegt mál og við viljum náttúrulega fyrst og fremst núna bara hugsa um þetta starfsfólk sem tók berklasmit. Sem betur fer eru þessir starfsmenn einkennalausir og hraustir, en það þarf náttúrulega, þeir þurfa að fara í gegnum þetta ferli, að meta stöðuna og fara væntanlega á lyfjameðferð. Þannig að við erum náttúrulega fyrst og fremst að huga að þeim starfsmönnum og síðan þá öðru starfsfólki hérna á stöðinni en við munum fara víðar. Við munum náttúrulega skoða aðstæður á öllum okkar starfsstöðvum.“

Mikilvægt sé að hafa í huga að starfsfólkið sé ekki smitandi þó að það hafi greinst með berklasmit.

„Fólk getur haldið áfram að leita eftir okkar þjónustu og mun fá hana alveg óhindrað og við bara hugum að starfsfólkinu og tryggjum að aðbúnaðurinn sé sem bestur en skjólstæðingum er ekki hætta búin.“

Þá þurfi að skoða aðstæður starfsfólksins í framhaldinu. 

„Það er svo sem vel vitað að það eru mjög víða hjá okkur þrengsli og húsnæðismálin eru mjög víða ekki í nógu góðu ástandi og það hefur gengið mjög hægt að fá úrbætur. Við munum setja allan þunga í það núna að tryggja okkar starfsfólki viðunandi starfsaðstöðu. Þannig að við getum til dæmis sinnt sýkingavörnum.“

