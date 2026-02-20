Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 20. febrúar 2026 13:30 Sigríður Dóra Magnúsdóttir forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að fleiri starfsmenn verði skimaðir. Vísir/Sigurjón Forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir það grafalvarlegt mál að tveir starfsmenn heilsugæslunnar hafi greinst með berklasmit við skimun. Ráðist verður í frekari skimanir í framhaldinu. Um er að ræða tvo starfsmenn Heilsugæslunnar Miðbæ samkvæmt tilkynningu frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Sigríður Dóra Magnúsdóttir forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að skjólstæðingar stöðvarinnar hafi ekki verið útsettir fyrir smiti í samskiptum við starfsmennina. Áður höfðu átta starfsmenn bráðamóttöku Landspítalans greinst með berkla. „Þegar að greindist berklasmit og kom í ljós að það voru einstaklingar smitaðir úti í samfélaginu og þeir leita náttúrulega töluvert til heilsugæslunnar, þá ákváðum við að kanna hvernig ástandið væri hjá okkar starfsfólki. Við byrjuðum þá á þeim starfsstöðvum þar sem voru mestar líkur á að viðkomandi hefði verið útsettur eða starfsstöðvum þar sem er mjög erfið aðstaða og mikil þrengsli.“ Hún segir að ráðist verði í frekari skimanir í framhaldinu. „Í okkar huga er þetta náttúrulega bara grafalvarlegt mál og við viljum náttúrulega fyrst og fremst núna bara hugsa um þetta starfsfólk sem tók berklasmit. Sem betur fer eru þessir starfsmenn einkennalausir og hraustir, en það þarf náttúrulega, þeir þurfa að fara í gegnum þetta ferli, að meta stöðuna og fara væntanlega á lyfjameðferð. Þannig að við erum náttúrulega fyrst og fremst að huga að þeim starfsmönnum og síðan þá öðru starfsfólki hérna á stöðinni en við munum fara víðar. Við munum náttúrulega skoða aðstæður á öllum okkar starfsstöðvum.“ Mikilvægt sé að hafa í huga að starfsfólkið sé ekki smitandi þó að það hafi greinst með berklasmit. „Fólk getur haldið áfram að leita eftir okkar þjónustu og mun fá hana alveg óhindrað og við bara hugum að starfsfólkinu og tryggjum að aðbúnaðurinn sé sem bestur en skjólstæðingum er ekki hætta búin.“ Þá þurfi að skoða aðstæður starfsfólksins í framhaldinu. „Það er svo sem vel vitað að það eru mjög víða hjá okkur þrengsli og húsnæðismálin eru mjög víða ekki í nógu góðu ástandi og það hefur gengið mjög hægt að fá úrbætur. Við munum setja allan þunga í það núna að tryggja okkar starfsfólki viðunandi starfsaðstöðu. Þannig að við getum til dæmis sinnt sýkingavörnum.“ Heilsugæsla Heilbrigðismál Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Erlent Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Innlent Fleiri fréttir Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Bráðabirgðaákvæði um kosningar í Grindavík samþykkt á þingi Sjá meira