Á­rekstur á Sprengi­sandi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Sprengisandi.
Frá Sprengisandi.

Árekstur varð á Sprengisandi í Reykjavík á öðrum tímanum í dag þegar strætisvagn og fólksbíll skullu saman. Ekki urðu alvarleg slys á fólki.

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði var einn sendur til aðhlynningar á slysadeild með minni háttar áverka. Ekki voru til tækar upplýsingar um það hve margir farþegar voru í bílnum.

Mikill viðbúnaður var á vettvangi, þar sem um fjölfarin gatnamót er að ræða. 

Samgönguslys

