Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. febrúar 2026 14:48 Á einni viku var tvisvar sinnum brotist inn í verslun Húrra Reykjavíkur á Hverfisgötu. Samsett Á rúmri viku hefur tvisvar sinnum verið brotist inn í verslun Húrra Reykjavík við Hverfisgötu, síðast í nótt. Þýfið er virði hundraða þúsunda króna. Eigandinn segir málið hræðilegt og telur það vera dæmi um fjölgun innbrota. Aðfaranótt 11. febrúar, rétt fyrir klukkan fimm, brutust þrír menn inn í verslun Húrra Reykjavík við Hverfisgötu. Á myndböndum af innbrotinu má þrjá svartklædda menn inni í versluninni eftir að hafa brotið rúðuna í útidyrahurð verslunarinnar. Þeir eru með bláa ferðatösku meðferðis og grípa heilu bunkana af fatnaði sem er til sýnis í versluninni. Einn þeirra hleypur út með fangið fullt af fatnaði og annar með ferðatöskuna. Sá þriðji er eftir um stund, skoðar stuttermabol en ákveður að skilja hann eftir og fer út í gegnum brotna glerið. Sindri Snær Jenssen, annar stofnanda Húrra Reykjavík, segir þýfið upp á aðra milljón króna. Mennirnir hafa verið handteknir af lögreglu og verða þeir kærðir fyrir þjófnaðinn. „Við fáum tilkynningu strax um nóttina. Við erum með öryggiskerfi þannig maður veit af þessu. Þetta var hræðileg aðkoma og ömurlegt. Ef þú horfir á upptökuna virðast þetta vera menn sem eru ekki í sínu besta ástandi," segir Sindri. Þýfinu hafi verið skilað en eitthvað þó skemmt. Málið er til skoðunar hjá tryggingafélaginu. Fann sérstaka skóstærð Nú í nótt, rétt fyrir klukkan þrjú aðfaranótt 19. febrúar, var aftur brotist inn í verslunina. Einn maður í appelsínugulri úlpu og með grímu spennir upp hurðina. Hann gengur heldur rólega um verslunina, grípur bunka af peysum og gefur sér nokkrar sekúndur í að finna ákveðna skóstærð í bunka af skókössum. Eftir að hafa gengið stuttan hring um verslunina gengur maðurinn út um dyrnar. Hann hefur ekki verið handtekinn. Þýfið hleypur á nokkrum hundruðum þúsunda. Sindri segir engan hafa verið handtekinn enn. Þó telji lögreglan sig mögulega vera með einhvern grunaðan svo Sindri leiðir líkur að því að um sé að ræða góðkunningja lögreglunnar. Þjófnaður að aukast Hann telur að í bæði skiptin hafi verið handahófskennd, jafnvel þótt fyrri hópurinn hafi verið með ferðatösku meðferðis. Í báðum tilvikum voru þjófarnir innan við mínútu í versluninni. „Þetta snýst ekkert um Húrra þótt mér finnist þetta hræðilegt. Þetta snýst ekki heldur um Ísland heldur virðist þetta vera að aukast um allan heim. Misskiptingin og fólk í erfiðri stöðu verður sífellt bíræfnara. Við höfum einhvern veginn misst trúna á réttarríkinu og refsikerfinu," segir Sindri. Hans tilfinning er að þjófnaður sé að aukast og segir umtalið einnig á þá leið hjá öðrum verslunareigendum. Ekki náðist í fulltrúa lögreglunnar við vinnslu fréttarinnar. Lögreglumál Reykjavík