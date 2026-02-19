Heitavatnslögn gaf sig í Varmahlíðarskóla aðfaranótt þriðjudags og lak vatnið niður þrjár hæðir í forstofu skólans. Aðstoðarskólastjóri hælir skjótum viðbrögðum starfsfólksins. Nemendur fengu snemmbúið vetrarfrí.
„Það er búið að stöðva lekann en þetta gerðist um nótt þannig það lak alla nóttina,“ segir Kristvina Gísladóttir, aðstoðarskólastjóri við skólann.
„Þetta gerðist uppi á lofti, þetta var einhver lögn sem lá inni á loftræstikerfi. Öll steinullin sem var uppi á loftinu er blaut.“
Hún lýsir því hvernig bleytan hafi blasið við starfsmönnum sem mættu snemma til vinnu á þriðjudagsmorgun. Kristvina hælir starfsfólkinu sem hafi brugðist hratt við.
„Það er ótrúlegt í hvaða gír fólk fer, allir hjálpast að og hlaupa á milli,“ segir hún.
Kristvina segir starfsmenn tryggingafélags og sveitarfélagsins á vettvangi og að unnið sé að því að þurrka húsið. Í gær hafi starfsfólkið hliðrað starfseminni svo, ef húsið er talið nægilega þurrt að loknu vetrarfríi á þriðjudag, sé hægt að taka á móti nemendunum sem eru 110 talsins.
Vetrarfrí barnanna er til og með mánudegi svo eftir helgi verður staðan metin. Vinnurými starfsfólksins, þar á meðal skrifstofa skólastjóra og ritara, komu hvað verst út úr lekanum. Tónlistarskólinn sem er til húsa í grunnskólanum slapp með skrekkinn svo telur Kristvina möguleika á að flytja starfsemi skólans tímabundið yfir.
Öll kennsla féll niður bæði þriðjudag og miðvikudag, þar á meðal sérstakur öskudagsfögnuður. Sjö skólabílar sækja nemendur skólans í nágrenni hans og voru fyrstu nemendurnir að stíga um borð þegar foreldrarnir voru látnir vita af lekanum.
„Því við erum í sveitinni höfum við haft skemmtun fyrir krakkana fyrir hádegi og svo hafa allir farið í vetrarfrí,“ segir Kristvina en öskudagsnefndin hafði haft fyrir því að tryggja að fyrirtæki á svæðinu væru opin og tilbúin að taka við börnunum.
Einhver þeirra hafi farið á eigin vegum þangað, eða á Sauðárkrók, en önnur fagnað lengra vetrarfríi.