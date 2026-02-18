Innlent

Sungið, saumað og sprellað á ösku­daginn

Smári Jökull Jónsson skrifar
Krakkarnir í 7. bekk Hofsstaðaskóla skipulögðu draugahús í skólanum.
Krakkarnir í 7. bekk Hofsstaðaskóla skipulögðu draugahús í skólanum. Vísir/Lýður Valberg

Öskudagurinn var haldinn hátíðlegur um allt land í dag og venju samkvæmt fóru börnin á stjá í alls kyns flottum búningum og söfnuðu sælgæti í poka. Þá var dagskrá í skólum landsins víða með öðru sniði og spenningurinn áþreifanlegur.

Öskudagurinn er stór dagur í hugum flestra barna og voru margir klæddu sig upp í búninga og skemmtu verslunareigendum með söng.

Fréttamaður hitti fyrir ýmsa frumlega karaktera eða þá þekktar persónur úr kvikmyndasögunni.

Hverjir eruð þið?

„Men in black,“ svöruðu þeir félagar Aron og Hörður sem sögðu það skemmtilegasta við öskudaginn vera að safna nammi og syngja fyrir fólk og þá væri afar skemmtilegt að sjá í hvernig búningum.

Krökkunum gekk vel að safna sælgæti og lagavalið var nokkuð fjölbreytt og sum þeirra jafnvel frumsamin. Þeir Hugi, Kári, Leó, Úlfur og Funi voru afar hressir en virtust eitthvað vera að ruglast á árstímum. Þeir buðu upp á spænskt jólalag.

„Þetta er bara geggjað lag,“ sögðu þeir brosandi.

Kennarinn þurfti að hugga sex nemendur

Skólastarf var víða með óhefðbundnu sniði og í Hofsstaðaskóla í Garðabæ, þangað sem fréttamaður leit við, saumuðu nemendur öskupoka, bökuðu og þá sáu nemendur 7. bekkja um skipulagningu draugahúss fyrir yngri nemendur.

„Það var ógeðslega gaman, við vorum allan gærdaginn að gera tilbúið,“ sagði Ásdís María Gunnarsdóttir nemandi í 7. bekk.

Þær Elva, Jana, Ásdís, Halla og Katrín klæddu sig upp sem eldri borgarar og sungu fyrir fréttamann.Vísir/Lýður Valberg

Hvað þarf maður að gera til að undirbúa draugahús?

„Setja upp fullt af dúkum, gera leiðir og setja upp skraut,“ bætti Ásdís við. 

Voru einhverjir hræddir?

„Já, ég heyrði það. Kennarinn fór allavega að hugga einhverja sex krakka þannig að það er allavega fínt,“ sagði Breki Rafn Styrmisson sem einnig er í 7. bekk.

