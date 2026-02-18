Sungið, saumað og sprellað á öskudaginn Smári Jökull Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 23:07 Krakkarnir í 7. bekk Hofsstaðaskóla skipulögðu draugahús í skólanum. Vísir/Lýður Valberg Öskudagurinn var haldinn hátíðlegur um allt land í dag og venju samkvæmt fóru börnin á stjá í alls kyns flottum búningum og söfnuðu sælgæti í poka. Þá var dagskrá í skólum landsins víða með öðru sniði og spenningurinn áþreifanlegur. Öskudagurinn er stór dagur í hugum flestra barna og voru margir klæddu sig upp í búninga og skemmtu verslunareigendum með söng. Fréttamaður hitti fyrir ýmsa frumlega karaktera eða þá þekktar persónur úr kvikmyndasögunni. Hverjir eruð þið? „Men in black,“ svöruðu þeir félagar Aron og Hörður sem sögðu það skemmtilegasta við öskudaginn vera að safna nammi og syngja fyrir fólk og þá væri afar skemmtilegt að sjá í hvernig búningum. Krökkunum gekk vel að safna sælgæti og lagavalið var nokkuð fjölbreytt og sum þeirra jafnvel frumsamin. Þeir Hugi, Kári, Leó, Úlfur og Funi voru afar hressir en virtust eitthvað vera að ruglast á árstímum. Þeir buðu upp á spænskt jólalag. „Þetta er bara geggjað lag,“ sögðu þeir brosandi. Kennarinn þurfti að hugga sex nemendur Skólastarf var víða með óhefðbundnu sniði og í Hofsstaðaskóla í Garðabæ, þangað sem fréttamaður leit við, saumuðu nemendur öskupoka, bökuðu og þá sáu nemendur 7. bekkja um skipulagningu draugahúss fyrir yngri nemendur. „Það var ógeðslega gaman, við vorum allan gærdaginn að gera tilbúið,“ sagði Ásdís María Gunnarsdóttir nemandi í 7. bekk. Þær Elva, Jana, Ásdís, Halla og Katrín klæddu sig upp sem eldri borgarar og sungu fyrir fréttamann.Vísir/Lýður Valberg Hvað þarf maður að gera til að undirbúa draugahús? „Setja upp fullt af dúkum, gera leiðir og setja upp skraut,“ bætti Ásdís við. Voru einhverjir hræddir? „Já, ég heyrði það. Kennarinn fór allavega að hugga einhverja sex krakka þannig að það er allavega fínt,“ sagði Breki Rafn Styrmisson sem einnig er í 7. bekk. Öskudagur Börn og uppeldi Grunnskólar Kringlan Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Innlent „Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Erlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Innlent Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Innlent Fleiri fréttir Sungið, saumað og sprellað á öskudaginn „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Borgin taki til sín fimmtung launahækkunar barnafólks Almannatryggingamálinu frestað en engar breytingar í farvatninu Ótrúlegt hve fáar virkjanir komist í gegnum rammaáætlun Tekur tímabundið við Framsóknarflokknum Hafnar því að strandað hafi á honum að bregðast við menguninni Rúta hafnaði utan vegar og valt Vísbendingar um að þúsund börn á Íslandi sæki ekki skóla Niðursveiflan á vinnumarkaði sé mjög djúp „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Landsvirkjun fagnar fleiri nýtingarkostum í rammaáætlun Refsað fyrir að loka á konu og keyra yfir fætur hennar Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Sjá meira