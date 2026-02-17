Innlent

Hættur sem fram­kvæmda­stjóri Fram­sóknar

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Helgi ásamt fjölskyldu sinni á flokksþinginu um helgina.
Helgi ásamt fjölskyldu sinni á flokksþinginu um helgina. Helgi Héðinsson

Helgi Héðinsson hefur látið af störfum sem framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins eftir þriggja ára starf. Hann segist hafa tekið ákvörðunina áður en Lilja Alfreðsdóttir var kjörin formaður flokksins á sunnudag.

Helgi segist um nokkurt skeið hafa velt fyrir sér að breyta um starf. Að loknu flokksþingi sé það niðurstaðan. 

„Sú ákvörðun var ekki léttvæg, enda hefur mér þótt afar vænt um að hafa fengið tækifæri til að starfa með öllu því frábæra fólki sem myndar Framsóknarfjölskylduna. 12.000 manna hóp sem deilir gildum, framtíðarsýn og trú á samvinnu og lausnir í þágu íbúa landsins. Ég gerði formannsframbjóðendum grein fyrir þeirri ákvörðun fyrir kosninguna á sunnudaginn svo það væri alveg ljóst og hafið yfir allan vafa að þessi ákvörðun væri með engum hætti tengd því hvor þeirra bæri sigur úr býtum,“ segir Helgi.

Lilja Alfreðsdóttir hafði betur í baráttunni við Ingibjörgu Isaksen um formannsstólinn. Lilja hlaut 58 prósent atkvæða en Ingibjörg, sem er þingflokksformaður flokksins, 42 prósent. Lilja er formaður utan þings.

Helgi óskar nýjum formanni góðs gengis og staldrar sérstaklega við samstarfið með Sigurði Inga Jóhannssyni, fráfarandi formanni.

„Að lokum vil ég þakka Sigurði Inga fyrir einstakt og lærdómsríkt samstarf. Samstarf sem ég mun ætíð hugsa til af kærleik og hlýju. Flestum er ljóst að Sigurður Ingi er einn öflugasti stjórnmálamaður samtímans, en færri hafa verið svo lánsamir að kynnast því af eigin raun hversu mannlegur, sanngjarn og skilningsríkur hann er.“

Að neðan má sjá Facebook-færslu Helga.

Kæru vinir,

Um nokkurt skeið hef ég velt fyrir mér hvort það væri tímabært og mögulega nauðsynlegt fyrir mig að skipta um kúrs. Ég hef gert mínu nánasta samstarfsfólki grein fyrir því að eftir glæsilegt Flokksþing Framsóknarflokksins væri störfum mínum sem framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins formlega lokið. Sú ákvörðun var ekki léttvæg, enda hefur mér þótt afar vænt um að hafa fengið tækifæri til að starfa með öllu því frábæra fólki sem myndar Framsóknarfjölskylduna. 12.000 manna hóp sem deilir gildum, framtíðarsýn og trú á samvinnu og lausnir í þágu íbúa landsins. Ég gerði formannsframbjóðendum grein fyrir þeirri ákvörðun fyrir kosninguna á sunnudaginn svo það væri alveg ljóst og hafið yfir allan vafa að þessi ákvörðun væri með engum hætti tengd því hvor þeirra bæri sigur úr býtum.

Þetta hefur verið lærdómsríkt og gefandi starf og mér þykir ákaflega vænt um félaga mína um land allt í hinum fjölmörgu einingum flokksins, á skrifstofunni, í þingflokknum, í félögunum, í sveitarstjórnunum, í kjördæmasamböndunum og í sérsamböndum flokksins.

Umhverfi stjórnmálanna er áhugavert, en það er ákaflega krefjandi. Það sem vegur þyngst í þessari ákvörðun er þörfin fyrir aukið svigrúm og rými fyrir fjölskylduna mína. Þau sem starfað hafa á þessum vettvangi þekkja að þetta getur enginn gert einn og óstuddur og til þess að vinna þetta starf af þeim metnaði sem það krefst verður að færa fórnir. Fórnir sem taka toll og sneið af tíma og tímabili sem við upplifum aðeins einu sinni.

Ég óska Lilju Alfreðsdóttur og nýrri forystu flokksins innilega til hamingju með kjörið og óska þeim velfarnaðar í því vandasama ferðalagi sem fram undan er. Ég mun verða þeim innan handar meðan rykið sest, enda ærið og mikilvægt verkefni handan við hornið í vor.

Að lokum vil ég þakka Sigurði Inga fyrir einstakt og lærdómsríkt samstarf. Samstarf sem ég mun ætíð hugsa til af kærleik og hlýju. Flestum er ljóst að Sigurður Ingi er einn öflugasti stjórnmálamaður samtímans, en færri hafa verið svo lánsamir að kynnast því af eigin raun hversu mannlegur, sanngjarn og skilningsríkur hann er.

Síðast en ekki síst vil ég ítreka að hugur minn og hjarta verða áfram með fólkinu í Framsókn og hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér.

Vistaskipti Framsóknarflokkurinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið