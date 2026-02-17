Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Lovísa Arnardóttir skrifar 17. febrúar 2026 14:41 Beitir segir málflutning Miðflokksmanna hafa heillað sig og óskar eftir sæti á lista í Kópavogi. Aðsend Beitir Ólafsson, fyrrverandi markvörður KR og HK, hefur óskað eftir sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningum í vor. Í tilkynningu frá Beiti segir hann að flokkurinn hafi skapað sér sess með orðræðu sem hann tengi við. „Þeir hafa talað um málefnin umbúðarlaust, sett þau í hendur almennings til að vega og meta, skapað umræðu og umhugsun. Sum hver auðmeltanlegri en önnur, opnað á pólitíska innsýn í samfélagið í þágu almennings og oftar en ekki synt á móti straumnum,“ segir Beitir í tilkynningu sinni. Hann segir áhuga sinn á pólitík hafa vaxið til muna eftir því sem hann hefur orðið eldri. „Ég bý að þeim forréttindum að alast upp og halda úti fjölskyldu hér í Kópavogi. Ég starfa í einkageiranum sem verktaki og er fyrrverandi knattspyrnumaður; ég er fyrst og fremst sonur, faðir, eiginmaður og hundaeigandi,“ segir Beitir. Hann segir sveitarfélagið eiga að skapa sín eigin grunngildi og að ákveðin gildi í þágu bæjarbúa hafi tapast þegar kemur að grunnþjónustu. „Þar skipa skipulagsmál stóran sess, hvort sem það er þétting byggðar, uppboð á lóðum sem skilar sér í hækkun fasteignaverðs, eða kostnaðarsöm Borgarlína með tilheyrandi aðför að einkabílnum,“ segir Beitir. Hann segir þörf á að efla tómstundir, æskulýð og kirkju og að leikskóli þurfi að virka fyrir alla. „Ánægja og líðan kennara hvort sem það er í skóla eða leikskóla skiptir sköpun upp á gott starfsumhverfi og til að búa til sem besta samfélag utan um börnin sem þar dvelja. Foreldrar þurfa að geta stundað sína vinnu á meðan barnið er í góðum höndum. Leikskóli og skóli eru án efa hluti af mikilvægustu stofnunum sem sveitarfélag rekur og þær má ekki vanrækja. Koma þarf á aðhaldi og aga innan veggja grunnskólanna, auka mátt, úrræði og stuðning við kennara og byggja á góðu samstarfi með foreldrum,“ segir Beitir. Miðflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur Mest lesið Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent Annar bíll möglega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Innlent Lögreglan leitar manns Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Innlent Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Innlent Kynna breytta Reykjavíkurleið Innlent Fleiri fréttir Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Stærstur hluti foreldra falli algjörlega utan afsláttarkerfis Lögreglan leitar manns Annar bíll möglega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Deila um vegslóða fyrir Hæstarétt Körfuboltastjarna íhugar framboð í Garðabæ Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Kynna breytta Reykjavíkurleið Bein útsending: Ásgeir og Þórarinn mæta fyrir þingnefnd Dregur líklega úr svifryksmengun seint í dag Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Sjá meira