Innlent

Fyrr­verandi mark­vörður vill fram fyrir Miðflokk

Lovísa Arnardóttir skrifar
Beitir segir málflutning Miðflokksmanna hafa heillað sig og óskar eftir sæti á lista í Kópavogi.
Beitir segir málflutning Miðflokksmanna hafa heillað sig og óskar eftir sæti á lista í Kópavogi. Aðsend

Beitir Ólafsson, fyrrverandi markvörður KR og HK, hefur óskað eftir sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningum í vor. Í tilkynningu frá Beiti segir hann að flokkurinn hafi skapað sér sess með orðræðu sem hann tengi við.

„Þeir hafa talað um málefnin umbúðarlaust, sett þau í hendur almennings til að vega og meta, skapað umræðu og umhugsun. Sum hver auðmeltanlegri en önnur, opnað á pólitíska innsýn í samfélagið í þágu almennings og oftar en ekki synt á móti straumnum,“ segir Beitir í tilkynningu sinni.

Hann segir áhuga sinn á pólitík hafa vaxið til muna eftir því sem hann hefur orðið eldri.

„Ég bý að þeim forréttindum að alast upp og halda úti fjölskyldu hér í Kópavogi. Ég starfa í einkageiranum sem verktaki og er fyrrverandi knattspyrnumaður; ég er fyrst og fremst sonur, faðir, eiginmaður og hundaeigandi,“ segir Beitir.

Hann segir sveitarfélagið eiga að skapa sín eigin grunngildi og að ákveðin gildi í þágu bæjarbúa hafi tapast þegar kemur að grunnþjónustu.

„Þar skipa skipulagsmál stóran sess, hvort sem það er þétting byggðar, uppboð á lóðum sem skilar sér í hækkun fasteignaverðs, eða kostnaðarsöm Borgarlína með tilheyrandi aðför að einkabílnum,“ segir Beitir.

Hann segir þörf á að efla tómstundir, æskulýð og kirkju og að leikskóli þurfi að virka fyrir alla.

„Ánægja og líðan kennara hvort sem það er í skóla eða leikskóla skiptir sköpun upp á gott starfsumhverfi og til að búa til sem besta samfélag utan um börnin sem þar dvelja. Foreldrar þurfa að geta stundað sína vinnu á meðan barnið er í góðum höndum. Leikskóli og skóli eru án efa hluti af mikilvægustu stofnunum sem sveitarfélag rekur og þær má ekki vanrækja. Koma þarf á aðhaldi og aga innan veggja grunnskólanna, auka mátt, úrræði og stuðning við kennara og byggja á góðu samstarfi með foreldrum,“ segir Beitir.

Miðflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið