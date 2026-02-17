Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Árni Sæberg skrifar 17. febrúar 2026 13:37 Ungu mennirnir höfðu alls 40,4 lítra af vodka upp úr krafsinu. Ekki liggur fyrir af hvaða tegund vodkinn var. Vísir/Vilhelm Tveir ungir menn hafa verið dæmdir fyrir rán, með því að hafa farið inn í bifreið manns og neytt hann til að afhenda þeim áfengi sem var í skotti bifreiðarinnar. Nokkuð ljóst er að um svokallaðan bjórsala var að ræða þar sem ungu mennirnir höfðu af honum sjö bjórkassa og 69 áfengisflöskur. Annar maðurinn hlaut þungan dóm en hann framdi einnig tvær meiri háttar líkamsárásir, aðra í félagi við bróður sinn, Gabríel Douane Boama. Líkt og Vísir hefur fjallað um voru Gabríel Douane og yngri bróðir hans dæmdir til eins árs og tveggja og hálfs árs fangelsisvistar þann 9. febrúar. Yngri bróðirinn var dæmdur fyrir tvær sérstaklega hættulegar líkamsárásir og Gabríel Douane fyrir aðra þeirra. Lesa má um árásirnar í fréttinni hér að neðan. Við meðferð þess máls voru fleiri mál sameinuð og málin rekin sem eitt. Þrír af fjórum ákæruliðum málsins voru höfðaðir á hendur yngri bróðurnum af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Umferðar- og fíkniefnalagabrot Í dómi yfir þeim bræðrum og þriðja manni segir að sá yngri hafi játað brot sín skýlaust að öðru leyti en í þeim ákæruliðum sem vörðuðu líkamsárásirnar. Hann hafi í einum þeirra verið ákærður fyrir fyrir umferðar-, vopna-, lögreglu-og ávana-og fíkniefnalagabrot með því að hafa í maí í fyrra ekið bifreið óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana-og fíkniefna um Hverfisgötu til vesturs og neitað að hlýða ítrekuðum fyrirmælum lögreglu um að stöðva bifreiðina sem gefin hafi verið til kynna með forgangsljósum lögreglubifreiðarinnar, þar til hann hafi loks stöðvað aksturinn á Klapparstíg á gatnamótum við Lindargötu. Þar hafi hann farið út úr bifreiðinni og fleygt hníf, sem hann hafði í vörslum sínum, við vinstra framdekk bílsins. Í kjölfarið hafi hann hlaupið á brott og ekki hlýtt fyrirmælum lögreglu um að nema staðar, en lögregla hafi hlaupið hann uppi og handtekið hann á Skúlagötu. Með langboga og hljóðdeyfi á heimilinu Þá segir að hann hafi verið ákærður fyrir fíkniefna-og vopnalagabrot og brot gegn lögum um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, með því að hafa, að heimili sínu í Reykjavík, haft í vörslum sínum 12,38 grömm af maríhúana, 8 millilítra af kannabisblönduðum vökva, 50 millilítra af Trenbolonestungulyfi, 45 millilítra af Testosteronstungulyfi, 3 millilítra af sterum af óþekktri tegund, 336 stykki af Methandrostenolonetöflum, 29,5 stykki af Anastrozoletöflum, kylfu, langboga, hljóðdeyfi og 12 stykki af skotfærum, sem lögreglan hafi lagt hald á við húsleit. Fjörutíu lítrar af vodka Loks segir að hann hafi verið ákærður fyrir rán í félagi við annan ungan mann, sem einnig var ákærður og dæmdur í málinu. Þeir hafi farið inn í bifreið manns, sem hafi setið í ökumannssætinu, og beitt hann ofbeldi og hótunum um frekara ofbeldi í því skyni að fá hann til að afhenda sér áfengisflöskur, sem hafi verið í farangursrými bifreiðarinnar, en hinn maðurinn hafi sest fyrir aftan ökumannssætið og setti framhandlegg sinn yfir háls ökumannsins og þrengt að öndunarvegi hans, á meðan hafi yngri bróðirinn, sem hafi setið í farþegasæti bifreiðarinnar að framan, ógnað honum með hníf sem hann lagði að læri mannsins og skipað honum að opna farangursrými bifreiðarinnar. Þaðan hafi þeir haft á brott sjö kassa af bjór, tvær flöskur af hvítvíni, þrjár 500 millilítra flöskur af Opal, tólf stykki af eins lítra vodkaflöskum, tólf stykki af 700 millilítra vodkaflöskum og 40 stykki af 500 millilítra vodkaflöskum, allt að óþekktu verðmæti. Gabríel Douane var sem áður segir dæmdur til eins árs fangelsisvistar í málinu og yngri bróðirinn tveggja og hálfs árs. Þriðji maðurinn var dæmdur til hálfs árs skilorðsbundinnar fangelsisvistar. Þá var yngri bróðirinn dæmdur til að greiða brotaþola annarrar líkamárásarinnar 1,2 milljónir króna í miskabætur og bræðurnir til að greiða tveimur brotaþolum hinnar árásarinnar 800 þúsund krónur hvorum óskipt. 