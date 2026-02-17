Innlent

Lög­reglan leitar manns

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Maðurinn er beðinn um að hafa samband.
Maðurinn er beðinn um að hafa samband.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af manni og hefur birt mynd af viðkomandi. Maðurinn er beðinn um að hafa samband og íbúar beðnir um að hafa samband við lögreglu ef þeir þekkja til hans. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Ekki kemur fram um hvað málið snýst. Þar segir að maðurinn sé vinsamlegast beðinn um að hafa samband við lögreglustöðina á Hverfisgötu 113-115 í Reykjavík í síma 444 1000.

„Ef einhver þekkja til mannsins, eða vita hvar hann er að finna, eru hin sömu einnig beðin um að hringja í lögregluna, en upplýsingum má jafnframt koma á framfæri í tölvupósti á netfangið abending@lrh.is Þótt myndin sé óskýr má ætla að hún geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er,“ segir í tilkynningu lögreglu.

Lögreglumál

