Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir

Sveitarstjóri Grýtubakkahrepps segist engar skoðanir hafa á nýjum eiganda að hundrað prósenta hluti í fimm stjörnu lúxushóteli sem er í uppbyggingu á Grenivík. Sá hafi áður átt hlut í verkefninu, engin eðlisbreyting hafi átt sér stað og telur sveitarstjórinn að bjartir tímar séu framundan með uppbyggingunni.
„Ég hef aldrei hitt manninn og veit ekkert um hann, hann er náttúrulega búinn að vera á bakvið verkefnið frá upphafi, þannig þetta er engin breyting þannig lagað séð, þarna er fjárfestingasjóður sem heldur utan um þetta og sveitarfélagið leigir lóð undir,“ segir Þröstur Friðfinnsson sveitarstjóri Grýtubakkahrepps í samtali við Vísi.
Greint var frá því um helgina að breski veðmálajöfurinn Russ DeLeon hefði eignast hundrað prósenta hlut í fimm stjörnu hótelinu þann 2. febrúar. Hann átti áður 49,99 prósenta hlut á móti Björgvini Björgvinssyni og Jóhanni Hauki Hafstein. Þeir félagar sögðu við Vísi um helgina að viðskilnaðurinn hefði verið í góðu, tvímenningarnir hafi viljað einbeita sér að rekstri skíðaferðafyrirtækja sinna.
DeLeon varð moldríkur af veðmálasíðunni PartyPoker.com sem hann stofnaði ásamt þáverandi eiginkonu sinni, Ruth Parasol, árið 2001. Árið 2005 rataði hann á lista Forbes yfir 400 ríkustu menn í Bandaríkjunum. Hann á lögheimili á Gíbraltar en hefur bandarískan ríkisborgararétt, þar sem hann nam lögfræði í Bandaríkjunum.
„Það er í raun engin eðlisbreyting á framkvæmdinni. Húsið er risið og ég sé að herbergin standa tilbúin, þannig það er bara lokahnykkurinn sem er eftir,“ segir Þröstur. Tafir hafa orðið á opnun hótelsins en komið hefur fram að það eigi að opna einhvern tímann á þessu ári.
Þetta verður mikil upplyfting fyrir sveitarfélagið þegar þetta opnar?
„Við erum að reikna með því. Þetta verður fimmtíu manna vinnustaður í litlu samfélagi, það skiptir sköpum. Ég held að áhrifin geti svo orðið enn meiri en menn hafa séð fyrir, við vitum ekki hverju það breytir að fá þetta flæði af dýrum ferðamönnum á svæðið. Auðvitað hefðum við viljað sjá þetta fylgja betur tímaáætlun en aðalmálið er að húsið er langt komið og verður vonandi opnað á þessu ári.“
Fjallað var um uppbygginguna í kvöldfréttum árið 2023.