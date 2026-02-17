Landsmenn hámuðu í sig yfir milljón bollur á bolludaginn. Bjarki Sigurðsson, fréttamaður okkar, gætti sér á allavega tíu þeirra samkvæmt nýjustu tölum og hitti annan bolluunnanda í kvöldfréttunum sem hafði borðað 29 og ætlaði að hafa þær fleiri.
Arnór Björnsson, leikari, er mikill bolluunnandi og heldur bolludaginn hátíðalegan ár hvert.
„Í ár var ég beðinn að tóna þetta aðeins niður, ég er að leika í sýningu í Borgarleikhúsinu sem heitir ekki hugmynd, þau sem eru leika mér báðu mig um, heilsu minnar vegna svo við gætum leikið um helgina, að minnka aðeins bolluátið.“
Hann segist „aðeins“ hafa borðað 29 bollur í dag en mögulega gætu þær orðið fleiri. Arnór segir huginn koma manni langa leið og þannig hafi hann komist í gegnum bolludaginn síðustu ár. Hann hafi erft bolluástina frá móður sinni.
Arnór smakkaði svo bollu með karamellu, rjóma og sultu og var ánægður með. Hann segir ekki sjálfsagt að sultunni sé dreift jafnt. Hann gaf henni svo sjö í einkunn.
Landsmenn virðast sérlega hungraðir í bollur í ár ef marka má söluaukningu á bolludaginn hjá handverksbakaríinu Brauð & Co. Þeir virðast einnig vera mjög opnir fyrir tilbreytingu þetta árið því óhefðbundin bolla hefur verið uppseld síðan á fimmtudag en það er bolla með sérstakri sítrónufyllingu og fallega gylltum margenstoppi.
Bakaríið Brikk verður opnað á óhefðbundnum stað í Skeifunni í dag, inni í útvistarvöruversluninni Zo-on. Fyrirtækin segjast prófa nýja nálgun þar sem viðskiptavinir geti sameinað verslunarferð og kaffihúsastund.