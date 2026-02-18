Lífið

Keyptu 250 fer­metra hús í Anda­lúsíu á fjöru­tíu milljónir

Stefán Árni Pálsson skrifar
Rakel og Adrián hafa komið sér einstaklega vel yfir ytra.
Rakel Eyfjörð Tryggvadóttir var einstæð móðir á Djúpavogi þegar hún kynntist Spánverja sem var að vinna í fiskvinnslu í bænum. Síðan þá hefur líf hennar snúist á hvolf, þau eru nú flutt til Andalúsíu þar sem þau fjárfestu í stóru húsi við Costa Tropical í Andalúsíu og ákváðu að ganga í heilagt víkingahjónaband undir funheitri Spánarsólinni.

Rakel og Adrián Sánchez Garrido eiginmaður hennar keyptu þar 250 fermetra hús með sundlaug og fullt af veröndum á tæpar 40 milljónir króna. Lóa Pind Aldísardóttir og Hákon Pálsson myndatökumaður fylgdust með lífi Rakelar og Adriáns í aðdraganda brúðkaupsins í haust og fengu að skyggnast inn í líf íslensk-spænskra hjóna - sem völdu að setjast að við strendur Andalúsíu í stað Akureyrar þar sem þau bjuggu saman í fimm ár.

Afraksturinn af heimsókninni má sjá í fimmta þætti af sjöundu þáttaröð Hvar er best að búa? sem er kominn inn á Sýn+ og fer seinna í línulega dagskrá. Í myndbandinu sem hér fylgir má sjá nokkur brot úr þættinum.

Klippa: Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á 40 milljónir

Lóa heimsækir í þáttaröðinni alls konar fólk, unga frumkvöðla sem ákváðu að setjast að nálægt alþjóðaflugvöllum til að auðvelda ferðalög milli heimsálfa, kjarnafjölskyldu úr Hafnarfirði sem hafnaði íslenska lánakerfinu og eiga nú skuldlaust hús í spænskri sveit, körfuboltafjölskyldu sem hefur verið í fjarbúð milli ótal landa og deilir nú tíma sínum milli Njarðvíkur og Póllands og hjónum á besta aldri sem höfðu kjark til að setjast að í alræmdri stórborg í Nígeríu umkringd vopnuðum öryggisvörðum.

Framleiðandi og leikstjóri þáttanna er Lóa Pind Aldísardóttir, myndatökumenn eru Ívar Kristján Ívarsson og Hákon Pálsson, klippingu annaðist Magnús Ingvar Bjarnason hjá Obbosí. Framleitt af Lóu Production fyrir Sýn.

Hvar er best að búa? Spánn Íslendingar erlendis

