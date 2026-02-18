Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á fjörutíu milljónir Stefán Árni Pálsson skrifar 18. febrúar 2026 13:51 Rakel og Adrián hafa komið sér einstaklega vel yfir ytra. Rakel Eyfjörð Tryggvadóttir var einstæð móðir á Djúpavogi þegar hún kynntist Spánverja sem var að vinna í fiskvinnslu í bænum. Síðan þá hefur líf hennar snúist á hvolf, þau eru nú flutt til Andalúsíu þar sem þau fjárfestu í stóru húsi við Costa Tropical í Andalúsíu og ákváðu að ganga í heilagt víkingahjónaband undir funheitri Spánarsólinni. Rakel og Adrián Sánchez Garrido eiginmaður hennar keyptu þar 250 fermetra hús með sundlaug og fullt af veröndum á tæpar 40 milljónir króna. Lóa Pind Aldísardóttir og Hákon Pálsson myndatökumaður fylgdust með lífi Rakelar og Adriáns í aðdraganda brúðkaupsins í haust og fengu að skyggnast inn í líf íslensk-spænskra hjóna - sem völdu að setjast að við strendur Andalúsíu í stað Akureyrar þar sem þau bjuggu saman í fimm ár. Afraksturinn af heimsókninni má sjá í fimmta þætti af sjöundu þáttaröð Hvar er best að búa? sem er kominn inn á Sýn+ og fer seinna í línulega dagskrá. Í myndbandinu sem hér fylgir má sjá nokkur brot úr þættinum. Klippa: Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á 40 milljónir Lóa heimsækir í þáttaröðinni alls konar fólk, unga frumkvöðla sem ákváðu að setjast að nálægt alþjóðaflugvöllum til að auðvelda ferðalög milli heimsálfa, kjarnafjölskyldu úr Hafnarfirði sem hafnaði íslenska lánakerfinu og eiga nú skuldlaust hús í spænskri sveit, körfuboltafjölskyldu sem hefur verið í fjarbúð milli ótal landa og deilir nú tíma sínum milli Njarðvíkur og Póllands og hjónum á besta aldri sem höfðu kjark til að setjast að í alræmdri stórborg í Nígeríu umkringd vopnuðum öryggisvörðum. Framleiðandi og leikstjóri þáttanna er Lóa Pind Aldísardóttir, myndatökumenn eru Ívar Kristján Ívarsson og Hákon Pálsson, klippingu annaðist Magnús Ingvar Bjarnason hjá Obbosí. Framleitt af Lóu Production fyrir Sýn. Hvar er best að búa? Spánn Íslendingar erlendis Tengdar fréttir Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Fyrstu árin voru rosalega erfið,“ segir Ynja Mist Aradóttir, 28 ára stofnandi og framkvæmdastjóri kökufyrirtækisins Bake My Day í Kaupmannahöfn. Hún var rétt liðlega tvítug, nýflutt til Kaupmannahafnar og ótalandi á dönsku þegar hún ákvað að stofna kökufyrirtæki. Upprunalega hugðist hún fara í nám í Kaupmannahöfn en þegar hún komst ekki inn í skólann datt henni í hug að stofna þetta fyrirtæki - sem henni tókst þegar mamma hennar ákvað að taka lán á Íslandi til að hjálpa henni með stofnkostnaðinn. 16. febrúar 2026 18:01 Mest lesið Hætti að drekka og flutti til Balí Lífið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Lífið Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Tónlist „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Lífið Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag Lífið „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning Handtekinn fyrir að sýna typpið Lífið Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Lífið Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Lífið Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á fjörutíu milljónir Lífið Fleiri fréttir Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á fjörutíu milljónir Handtekinn fyrir að sýna typpið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Hætti að drekka og flutti til Balí Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Epstein sem Drakúla endurfæddur Birgir Hákon orðinn pabbi Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Sjá meira