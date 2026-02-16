Hjónin Jógvan Hansen og Hrafnhildur Jóhannesdóttir hafa sett íbúð sína að Súluhöfða 25 í Mosfellsbæ á sölu. Íbúðin er 139 fermetrar, skartar einu frægasta karlagreni landsins og er ásett verð 99,9 milljónir króna. Ekki sé nokkur leið til að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ og ætla þau hjónin sér að byggja nýtt hús í bænum.
Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi sem var byggt árið 2000 og fylgja henni tvö einkabílastæði vinstra megin við húsið. Gengið er niður hellulagðar tröppur að íbúðinni inn um sérinngang. Íbúðin samanstendur af forstofu, holi, alrými, eldhúsi, samliggjandi stofu og borðstofu, baðherbergi, þremur svefnherbergjum, þvottaherbergi og geymslu.
„Ég ætla að selja þetta sem allra fyrst,“ sagði Jógvan glettinn þegar blaðamaður hafði samband til að forvitnast um íbúðina. Hyggjast þau hjónin reisa sér eigin hús í bænum.
„Planið er að byggja okkur hús milli tengdamóður minnar og mágkonu. Fjölskyldan er þétt og okkur fannst alveg kjörið tækifæri núna að gera eitthvað svoleiðis,“ segir tónlistarmaðurinn færeyski.
„Við erum ekki byrjuð en við ætlum helst að byrja í sumar. Þetta verður ævintýri, að sjá hvort við náum að koma upp einum steypuklumpu. Er þetta ekki íslenska fjárfestingin ef maður kann ekki að kaupa hlutabréf, að búa til steypu?“
„Við keyptum íbúðina 2010, ég var á þessum tíma í skóla og konan mín að kenna, nýútskrifaðu stærðfræðikennari. Við vorum úti í Færeyjum og ég fæ símtal frá tengdamóður minni,“ segir Jógvan.
„Ég er búin að finna íbúð fyrir ykkur, þið verðið að kaupa hana!“ hafi tengdamóðirin sagt og svaraði Jógvan þá: „Nei, nei, ég þarf að sjá hlutinn, ég er ekki Íslendingur og þarf að sjá það áður en ég kaupi nokkurn skapaðan hlut.“
„En elsku tengdamóðirin var alveg með þetta. Þá bjuggum við í Reykjanesbæ en fyrstu tíu árin mín á Íslandi flutti ég níu sinnum. Þannig ég var mjög glaður þegar ég gat labbað þarna inn og sagt: „Það getur enginn hent mér út úr þessu, þetta er my shit.“ Og við fengum þetta á mjög skikkanlegu verði og okkur er búið að líða alveg ótrúlega vel,“ segir hann.
„En svo gerist eitthvað í manni, þegar maður er fiðrildi þarf maður að fljúga milli trjánna.“
Íbúðinni fylgir geymsluskúr sem er í garðinum en blaðamanni barst til eyrna að þar væri um einkar öflugt karlagreni (e. man cave) að ræða.
„Þetta er frægasta „mancave“ á Íslandi og allir frægustu karlmenn á Íslandi farið inn í þennan kofa og fengið sér skerpukjöt, grindhval, spik, snaps og bjór,“ segir Jógvan.
„Þetta er kallað Karlakot, sem er smá masókístískt nafn, en ég veit ekki hvernig það byrjaði. Við höfum í gamni sagt að það fari bara karlmenn þarna inn en það er ekki raunin. Börnin mín þekkja þetta bara sem Karlakot frekar en útihúsið.“
„Ég á margar góðar sögur úr þessu húsi, Jesús minn. Það er eins gott að það getur ekki talað og ég lýg því ekki þegar ég segi að það hafa margir stórkostlegir menn komið inn í þetta blessaða kot,“ segir Jógvan.
Utan á Karlakotinu er búið að festa bílnúmeraplata með einkanúmerinu Jógvan.
„Ömmubróðir minn, sem lést fyrir mörgum árum síðan, var bílaeftirlitsmaður í Klaksvík og þegar það fór af stað að maður gæti sett nafnið sitt eða skrifað eitthvað á númeraplötuna var hann svo sniðugit að hann tók Jógvan strax - það er náttúrulega endalaust af Jógvönum í Færeyjum. Þegar mamma mín og aðrir fóru að taka til í húsinu hans kom þessi númeraplata frá Klaksvík í ljós,“ segir Jógvan.
„Ég veit ekki hvort ég selji hana með húsinu. Ef einhver ætlar að kaupa hana þá þarf hann að borga þrjár milljónir aukalega, það er bara svoleiðis,“ segir Jógvan og hlær.
„En ég tek þetta örugglega með mér, það vill enginn hafa Jógvan hangandi utan á sér... nema konan mín.“
Eins og áður sagði ætla þau hjónin að halda sig í Mosfellsbænum enda segir Jógvan ómögulegt að ná honum þaðan úr þessu.
„Það nær mér enginn úr Mosó,“ segir Jógvan og bætir við: „Okkur líður einstaklega vel hér, konan mín er úr bænum og við erum með hesthús. Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ, hér er það gott að vera.“