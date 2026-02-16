Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Stefán Árni Pálsson skrifar 16. febrúar 2026 13:02 Berglind og Þór fóru með bílinn í ryðvörn. Í síðasta þætti af Viltu finna milljón var sömgöngumánuður en samgöngur eru þriðji stærsti útgjaldaliður flestra heimila á eftir húsnæði og matarinnkaupum. Þór Daníel Hammer Ólafsson og Berglind Rut Þorsteinsdóttir taka þátt í keppninni að þessu sinni. Á tímabilinu fyrir keppni voru þau að eyða rúmlega 95 þúsund krónum í samgöngur að meðaltali á mánuði. En akkúrat þann mánuð sem keppnin fór fram ákvað Þór að fara með bílinn í ryðvörn sem kostaði um níutíu þúsund krónur. Í umræddum mánuði eyddi parið 146 þúsund krónum í samgöngur. En fyrir utan ryðvarnaraðgerðina var kostnaðurinn rúmlega fjörutíu þúsund. Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti. Í þáttunum Viltu finna milljón er fylgst með þremur pörum taka fjármálin sín í gegn. Í fimm mánuði munu þau fá ýmis verkefni og áskoranir með það að markmiði að bæta fjárhaginn sinn og búa til góðar venjur til framtíðar þegar kemur að fjármálum. Það par sem nær að spara mest á tímabilinu stendur uppi sem sigurvegari og fær eina milljón að launum. Klippa: Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Viltu finna milljón? Mest lesið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Júnía Lín frumsýndi kærastann Lífið Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Lífið Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Lífið Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Lífið „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Lífið Dimmt um hábjartan dag Lífið Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Lífið Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Lífið Fleiri fréttir Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Sjá meira