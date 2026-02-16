Lífið

Aldrei áður eytt jafn miklu í sam­göngur

Stefán Árni Pálsson skrifar
Berglind og Þór fóru með bílinn í ryðvörn.
Í síðasta þætti af Viltu finna milljón var sömgöngumánuður en samgöngur eru þriðji stærsti útgjaldaliður flestra heimila á eftir húsnæði og matarinnkaupum.

Þór Daníel Hammer Ólafsson og Berglind Rut Þorsteinsdóttir taka þátt í keppninni að þessu sinni. Á tímabilinu fyrir keppni voru þau að eyða rúmlega 95 þúsund krónum í samgöngur að meðaltali á mánuði. En akkúrat þann mánuð sem keppnin fór fram ákvað Þór að fara með bílinn í ryðvörn sem kostaði um níutíu þúsund krónur. Í umræddum mánuði eyddi parið 146 þúsund krónum í samgöngur. En fyrir utan ryðvarnaraðgerðina var kostnaðurinn rúmlega fjörutíu þúsund.

Í þáttunum Viltu finna milljón er fylgst með þremur pörum taka fjármálin sín í gegn. Í fimm mánuði munu þau fá ýmis verkefni og áskoranir með það að markmiði að bæta fjárhaginn sinn og búa til góðar venjur til framtíðar þegar kemur að fjármálum. Það par sem nær að spara mest á tímabilinu stendur uppi sem sigurvegari og fær eina milljón að launum.

