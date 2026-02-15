Lilja Alfreðsdóttir, nýr formaður, Framsóknarflokksins segist ætla að vinna náið með þingflokknum þrátt fyrir að eiga ekki sæti þar sjálf. Hún líkir því að vera knattspyrnuþjálfari. Þingflokksformaðurinn laut í lægra haldi í formannskjörinu.
„Mér líður mjög vel, ég er svo tilbúin í þetta verkefni,“ sagði Lilja í samtali við Rafn Ágúst, fréttamann Vísis, eftir að úrslit höfðu verið tilkynnt á Hótel Hilton við Suðurlandsbraut á fjórða tímanum eftir hádegi. Lilja hlaut 58 prósent atkvæða af sex hundruð atkvæðum.
Hún sagði að fyrsta skref nýs formanns myndi vera að hitta þingflokk Framsóknar á mánudag en Lilja viðurkennir að það sé óvenjulegt að hún sé sjálf ekki á þingi.
Lilja hyggst eiga í nánu samstarfi með þingflokknum en Ingibjörg Isaksen, mótframbjóðandi hennar, er einmitt formaður þingflokksins.
„Ég náttúrulega gjörþekki þingið. Ég verð bara eins og knattspyrnuþjálfari sem er á bekknum en er að vinna með sínu liði,“ bætti nýkjörni formaðurinn við, sem er fyrst kvenna til að vera kjörin formaður af flokksþingi.
Lilja segir þetta þó ekki í fyrsta sinn í stjórnmálasögu landsins sem formaður flokksins er utan þings og nefnir Ragnar Arnalds, sem var formaður Alþýðubandalagsins utan þings um þriggja ára skeið frá 1968 þar til hann tók þingsæti á ný 1971.
Stjórnmálafræðingur sem Vísir ræddi við í dag líkti því við akkilesarhæll að formaður flokks væri ekki sjálfur á þingi.
Formannsskipti hjá Framsóknarflokknum hafa verið fremur dramatísk það sem af er þessari öld, til dæmis þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, nú formaður Miðflokksins, tók við formennsku Framsóknar 2009 og svo þegar Sigurður Ingi tók við af honum eftir sigur 2016.
Ingibjörg nefndi í samtali við Sýn í dag að „alls konar hafi gengið á“ í kosningabaráttunni.
„Mér fannst þetta mjög hressandi barátta,“ segir Lilja. „Við vorum auðvitað að ræða málefni og hvernig við getum bætt samfélag okkar, það skiptir auðvitað mestu máli. Hér voru auðvitað ólíkir frambjóðendur og ég fékk skýrt umboð til þess að leiða Framsóknarflokkinn inn í nýjan Framsóknaráratug.“
Hvernig Framsóknarformaður telur þú þig munu vera?
„Ég hef auðvitað mjög skýra sýn fyrir Ísland. Ég vil auðvitað að hér séu aukin lífskjör í landinu. Mér er mjög annt um það að unga fólkinu okkar takist að reisa hér hagkvæmari hús eða eignast íbúð. Og ég var að kynna hér í ræðu minni lífskjarasáttmála fyrir ungt fólk sem unga fólkið hér í flokknum er að fara að vinna með mér,“ segir hún.
„Þannig að við erum að undirbúa næstu kosningar.“