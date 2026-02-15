Dimmt um hábjartan dag Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar 15. febrúar 2026 09:01 Bændur á svæðinu stóðu frammi fyrir miklum áskorunum og í sumum tilfellum þurfti að hýsa búfé inni eða flytja það af svæðinu til að vernda það gegn öskuryki og flúormenguðum jarðvegi. Vísir/Vilhelm Í maí 2011 gaus í einu virkasta eldfjallakerfi landsins sem liggur undir Vatnajökli. Gosið hófst að kvöldi 21. maí og reyndist það öflugasta í Grímsvötnum í um hundrað ár. Gosmökkurinn reis hratt upp í um 20 kílómetra hæð, sást víða að og breiddist út yfir stóran hluta landsins á skömmum tíma. Aska féll víða um Suðurland og síðar yfir höfuðborgarsvæðið, allt eftir vindátt. Öskufall varð þungt í byggðum undir Vatnajökli og austan við gosstöðvarnar, meðal annars á Kirkjubæjarklaustri. Búfé var haldið inni og íbúar í nálægum sveitum fylgdust náið með upplýsingum frá Almannavörnum. Gestir á Hótel Núpum þurfti að hylja glugga og hurðir til að verjast öskunni.Vísir/Vilhelm Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, gerði sér ferð austur við gosstöðvarnar ásamt Óla Kristjáni Ármannssyni blaðamanni. „Ég ákvað að fara frekar í öskufallið fyrir austan en að reyna að komast í flug yfir Vatnajökul. Við gistum á Hótel Núpum fyrir austan Kirkjubæjarklaustur en gámahótelið var ekki alveg að höndla öskufallið og þurftum við ásamt öðrum að hylja alla glugga og hurðir á hótelinu með dýnum og handklæðum til að reyna að bæta loftið inni.“ Ferðamenn fylgjast með fréttum af gosinu. Inni á hótelinu þurfti fólk að hylja nef og mun vegna mengunar sem komst inn.Vísir/Vilhelm Björgunarsveitarmaður kemur með grímur fyrir gesti á sérútbúnum bíl til að aka í mengun.Vísir/Vilhelm Gestir yfirgefa hótelið eftir að hafa verið fastir þar í sólarhring. Einn ákvað að taka ösku með til minja.Vísir/Vilhelm Björgunarsveit var send á brynvörðum bíl á hótelið með rykgrímur handa gestunum svo hægt væri að fara út í bíl daginn eftir. „Á leiðinni til baka rákumst við á bændur sem voru að koma dýrum inn í hús vegna öskufallsins,“ rifjar Vilhelm upp. Helgi Pálsson, bóndi á Fossi á Síðu, færði skepnum hey.Vísir/Vilhelm Anna Harðardóttir á Hörgslandi teymir á eftir sér hest sem bjarga þurfti í hús.Vísir/Vilhelm Fé rekið í hús á Múlakoti á Síðu til að forða því frá mengun úr eldgosinu.Vísir/Vilhelm Þrátt fyrir umfangið olli gosið ekki miklu beinu tjóni á mannvirkjum, enda var svæðið fjarri þéttbýli. Engu að síður hafði það víðtæk áhrif á flugsamgöngur bæði innanlands og í Evrópu, þar sem flugvöllum var lokað tímabundið vegna öskudreifingar. Bændur þurftu að bregðast skjótt við til að vernda búfé sitt; sauðfé var víða tekin inn í hús til að forðast að þau myndu anda að sér ösku.Vísir/Vilhelm Það var í nógu að snúast á samhæfingarstöðinni á Kirkjubæjarklaustri.Vísir/Vilhelm „Á Klaustri þurftum við ÓlI Kristján blaðamaður sem var með mér að nota GPS tækið í bílnum til að sjá göturnar á Klaustri þar sem endaði ég nokkrum sinnum útaf veginum vegna skyggnis,“ rigjar Vilhelm upp.Vísir/Vilhelm „Allan tímann var sól og blíða nokkur hundruð metra fyrir ofan okkur og bjart allan sólarhringinn- en algjört myrkur hjá okkur,“ rifjar Vilhelm upp.Vísir/Vilhelm Þrátt fyrir dramatískan upphafskafla minnkaði kraftur gossins hratt og var það að mestu gengið yfir í lok maí. Gosið í Grímsvötnum 2011 minnti landsmenn á þann kraft sem býr undir Vatnajökli og mikilvægi öflugs vöktunarkerfis, sem gerir stjórnvöldum og almenningi kleift að bregðast hratt og skipulega við náttúruöflunum. Einu sinni var... Grímsvötn Eldgos og jarðhræringar Mest lesið „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Lífið Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Lífið Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Lífið Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Lífið Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Lífið Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Lífið Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Lífið Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Lífið Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Lífið Dimmt um hábjartan dag Lífið Fleiri fréttir Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Sjá meira