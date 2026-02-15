Lífið

Dimmt um há­bjartan dag

Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar
Bændur á svæðinu stóðu frammi fyrir miklum áskorunum og í sumum tilfellum þurfti að hýsa búfé inni eða flytja það af svæðinu til að vernda það gegn öskuryki og flúormenguðum jarðvegi.
Vísir/Vilhelm

Í maí 2011 gaus í einu virkasta eldfjallakerfi landsins sem liggur undir Vatnajökli. Gosið hófst að kvöldi 21. maí og reyndist það öflugasta í Grímsvötnum í um hundrað ár. Gosmökkurinn reis hratt upp í um 20 kílómetra hæð, sást víða að og breiddist út yfir stóran hluta landsins á skömmum tíma.

Aska féll víða um Suðurland og síðar yfir höfuðborgarsvæðið, allt eftir vindátt. Öskufall varð þungt í byggðum undir Vatnajökli og austan við gosstöðvarnar, meðal annars á Kirkjubæjarklaustri. Búfé var haldið inni og íbúar í nálægum sveitum fylgdust náið með upplýsingum frá Almannavörnum.

Gestir á Hótel Núpum þurfti að hylja glugga og hurðir til að verjast öskunni.Vísir/Vilhelm

Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, gerði sér ferð austur við gosstöðvarnar ásamt Óla Kristjáni Ármannssyni blaðamanni.

„Ég ákvað að fara frekar í öskufallið fyrir austan en að reyna að komast í flug yfir Vatnajökul. Við gistum á Hótel Núpum fyrir austan Kirkjubæjarklaustur en gámahótelið var ekki alveg að höndla öskufallið og þurftum við ásamt öðrum að hylja alla glugga og hurðir á hótelinu með dýnum og handklæðum til að reyna að bæta loftið inni.“

Ferðamenn fylgjast með fréttum af gosinu. Inni á hótelinu þurfti fólk að hylja nef og mun vegna mengunar sem komst inn.Vísir/Vilhelm
Björgunarsveitarmaður kemur með grímur fyrir gesti á sérútbúnum bíl til að aka í mengun.Vísir/Vilhelm
Gestir yfirgefa hótelið eftir að hafa verið fastir þar í sólarhring. Einn ákvað að taka ösku með til minja.Vísir/Vilhelm

Björgunarsveit var send á brynvörðum bíl á hótelið með rykgrímur handa gestunum svo hægt væri að fara út í bíl daginn eftir.

„Á leiðinni til baka rákumst við á bændur sem voru að koma dýrum inn í hús vegna öskufallsins,“ rifjar Vilhelm upp.

Helgi Pálsson, bóndi á Fossi á Síðu, færði skepnum hey.Vísir/Vilhelm
Anna Harðardóttir á Hörgslandi teymir á eftir sér hest sem bjarga þurfti í hús.Vísir/Vilhelm
Fé rekið í hús á Múlakoti á Síðu til að forða því frá mengun úr eldgosinu.Vísir/Vilhelm

Þrátt fyrir umfangið olli gosið ekki miklu beinu tjóni á mannvirkjum, enda var svæðið fjarri þéttbýli. Engu að síður hafði það víðtæk áhrif á flugsamgöngur bæði innanlands og í Evrópu, þar sem flugvöllum var lokað tímabundið vegna öskudreifingar.

Bændur þurftu að bregðast skjótt við til að vernda búfé sitt; sauðfé var víða tekin inn í hús til að forðast að þau myndu anda að sér ösku.Vísir/Vilhelm
Það var í nógu að snúast á samhæfingarstöðinni á Kirkjubæjarklaustri.Vísir/Vilhelm
„Á Klaustri þurftum við ÓlI Kristján blaðamaður sem var með mér að nota GPS tækið í bílnum til að sjá göturnar á Klaustri þar sem endaði ég nokkrum sinnum útaf veginum vegna skyggnis,“ rigjar Vilhelm upp.Vísir/Vilhelm
„Allan tímann var sól og blíða nokkur hundruð metra fyrir ofan okkur og bjart allan sólarhringinn- en algjört myrkur hjá okkur,“ rifjar Vilhelm upp.Vísir/Vilhelm

Þrátt fyrir dramatískan upphafskafla minnkaði kraftur gossins hratt og var það að mestu gengið yfir í lok maí. Gosið í Grímsvötnum 2011 minnti landsmenn á þann kraft sem býr undir Vatnajökli og mikilvægi öflugs vöktunarkerfis, sem gerir stjórnvöldum og almenningi kleift að bregðast hratt og skipulega við náttúruöflunum.

