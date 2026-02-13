Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Lovísa Arnardóttir skrifar 13. febrúar 2026 10:28 Loka á leikskólanum Hagaborg tímabundið vegna framkvæmda. Reykjavíkurborg Ekki verður innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík á þessu ári vegna framkvæmda. Leikskólarnir eru Hagaborg, Sæborg, Borg og Vinagerði. Foreldrar sem hafa valið leikskólana í umsókn eru hvattir til að breyta umsókn. Börn sem eru þegar skráð í leikskólann verða flutt annað. Leikskólarnir sem ekki verður innritað í eru í þremur ólíkum hverfum. Hagaborg og Sæborg eru í Vesturbæ Reykjavíkur, Borg í Breiðholti og Vinagerði í hverfi 108 en hefur verið rekinn í Safamýri síðustu mánuði. Búist er við að 277 ný leikskólapláss verði í boði á árinu sem koma á móti þeim 169 plássum sem detta út vegna framkvæmda og viðhalds. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg kemur fram að mikilvægt sé að foreldrar yfirfari leikskólaumsóknir fyrir 2. mars 2026 þegar „stóra“ leikskólaúthlutunin hefst í Reykjavík. Plássum er úthlutað í kennitöluröð, þar sem elstu börnin fá boð fyrst, í þá skóla sem foreldrar völdu í umsókninni. Auk þess verður ekki innritað í einkarekna leikskólann Ársól en Reykjavíkurborg sagði nýverið upp leigusamningi vegna húsnæðis sem hýst hefur starfsemi leikskólans. Ellefu pláss í haust og svo fleiri á árinu Í tilkynningu frá borginni segir að á móti þeim 169 leikskólaplássum sem ekki verður hægt að nýta vegna framkvæmda og viðhalds á árinu er búist við að ellefu verði komin til baka strax í haust. Þá er gert ráð fyrir að hægt verði að bjóða 277 ný leikskólapláss á árinu. Af þeim eru 25 í Klettaborg í Grafarvogi þegar tilbúin, en einnig eiga eftir að bætast við pláss á leikskólunum Árborg í Árbænum, Brákarborg í hverfi 105, Hulduheimum í Grafarvogi, Seljaborg í Breiðholti og svo bætist við nýr leikskóli við Rafstöðvaveg sem tilheyrir þá Árbæ. Í tilkynningu um framkvæmdir við þessa leikskóla segir að viðbyggingin við Hulduheima sé langt komin og að frágangi lóðar á að ljúka í sumar. Við Seljaborg er verið að koma upp viðbótarhúsi og tengibyggingu sem flutt verður á lóð leikskólans í mars og er í smíðum og á frágangi lóðar að ljúka í vor. Þá segir að starfsemi muni hefjast að nýju í Brákarborg við Kleppsveg í apríl en leikskólinn er núna rekinn í gömlu húsnæði leikskólans við Brákarsund. Þá segir að húsnæði Árborgar hafi verið í viðamikilli endurnýjun sem eigi að ljúka í lok sumars. Á sama tíma verði viðbótarhús á lóð Árborgar afhent og þá verði hægt að hefja undirbúning fyrir leikskólastarf. Nýr leikskóli í Fossvogi og við Rafstöðvarveg Í tilkynningu segir að einingar fyrir leikskólann við Rafstöðvaveg séu væntanlegar til landsins í maí og að húsið verði risið í september samkvæmt núverandi áætlun. Gangi það eftir á starfsemi að geta hafist í lok árs 2026. Þá er gert ráð fyrir mikilli fjölgun leikskólaplássa 2027 og að um mitt það ár verði búið að fjölga plássunum um 327. Þá verði búið að byggja nýjan leikskóla á Fossvogsbletti og bæta við viðbótarhúsum við leikskóla Vesturborgar og Grandaborgar í Vesturbænum, Jörfa í hvefi 108, Maríuborgar í Grafarholti og Hólaborgar í Breiðholti. Fyrirvari er þó settur við þetta í tilkynningu borgarinnar um að alltaf muni taka einhvern tíma að ráða í allar lausar stöður og ákveðinn stígandi þarf að vera í innritun nýrra plássa. Loka Hagaborg og fækka plássum í Sæborg Í tilkynningu kemur einnig fram að búið sé að ákveða að færa starfsemi Hagaborgar í nýuppgert húsnæði Grandaborgar við Boðagranda í lok febrúar. Með því komist starfsemi Hagaborga, sem nú er á þremur stöðum, undir eitt þak. Það sé ljóst að viðhaldsframkvæmdir á húsnæði Hagaborgar verði umfangsmiklar og því verði leikskólanum lokað frá og með 1. September. Því verði ekki innritað í Hagaborg fyrir næsta skólaár en innritað verður í Grandaborg. Öll börn sem eru með vistun í Hagaborg færast sjálfkrafa yfir í Grandaborg og sömuleiðis býðst öllu starfsfólki Hagaborgar að gera slíkt hið sama. Börnin í Hagaborg sem eru á elsta ári fara yfir í grunnskóla og munu þá pláss losna sem verður úthlutað í Grandaborg í stóru innrituninni sem er fram undan. Þá kemur fram að í Sæborg þurfi að fækka plássum á meðan unnið er að stækkun leikskólans og því verði ekki innritað í haust. Foreldrum er bent á að breyta vali sínu í umsókn í Völu fyrir 2. mars. Foreldrar þurfa að breyta umsókn Þá segir að vegna flutnings starfsemi Borgar/Arnarborgar í Ármúla og viðhaldsframkvæmda við Borg/Fálkaborg verði ekki innritað í leikskólann Borg haustið 2026. Foreldrar eru sömuleiðis hvattir til að breyta umsókn sinni í Völu. Þá verður leikskólanum Vinagerði lokað og börn flutt í aðra leikskóla. Öll sem hafa valið Hagaborg, Sæborg eða Borg í umsókn um leikskólapláss eða beðið um flutning þangað þurfa að breyta umsóknum sínum. Ef einhverjar spurningar vakna hafið samband við innritun.leikskolar@reykjavik.is. 