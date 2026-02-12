Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, íhugar nú að bjóða sig fram til varaformanns Framsóknarflokksins. Stefán Vagn Stefánsson þingmaður flokksins er sá eini sem hefur gefið kost á sér til embættisins en tvær hafa boðið fram til formanns.
„Það hafa fjölmargir haft samband við mig og skorað á mig að gefa kost á mér og ég hef velt því fyrir mér og er enn að gera,“ segir Valdimar í samtali við fréttastofu.
Kosið verður um formann, varaformann og önnur embætti stjórnar á flokksþingi flokksins um helgina. Kjör um nýja forystu flokksins hefst klukkan eitt á sunnudaginn samkvæmt fyrirliggjandi dagskrá. Kjörnir verða formaður, varaformaður og ritari auk þess sem kosið verður í laga- og siðanefnd og skoðunarmenn reikninga og endurskoðandi verða kjörnir.
Hann segir augljóslega stuttan tíma til stefnu en hann hafi verið að velta þessu fyrir sér síðustu vikur.
„Ég þarf að taka ákvörðun, ég reikna með að gera það í dag eða á morgun. Ég hef verið að vega og meta þetta,“ segir Valdimar.
Hann segir áskoranir til hans hafa komið víða að um landið og að þess vegna hafi hann verið að meta þessa ákvörðun með sínum nánustu alvarlega. Hann segir það ekki skipta máli fyrir þessa ákvörðun hvort Lilja D. Alfreðsdóttir eða Ingibjörg Isaksen verði formaður flokksins. Hann hafi lýst yfir stuðningi við hvoruga þeirra.
„Þetta er búið að vera að gerjast síðustu vikur, mér þykir vænt um þessar áskoranir. Ég væri búinn að segja nei ef ég væri ekki að íhuga þetta,“ segir Valdimar.
Valdimar er á sama tíma að undirbúa framboð til sveitarstjórnar en hann er oddviti flokksins í Hafnarfirði. Hann segir uppstillingarnefnd við störf og að listinn verði kynntur um mánaðamót.