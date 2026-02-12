Innlent

Mikið svif­ryk þrátt fyrir rykbindingu

Kjartan Kjartansson skrifar
Bílar spæna upp götum og spúa útblæstri sem veldur loftmengun, sérstaklega þegar veður er kalt og hægt. Myndin er úr safni.
Bílar spæna upp götum og spúa útblæstri sem veldur loftmengun, sérstaklega þegar veður er kalt og hægt. Myndin er úr safni. Vísis/Vilhelm

Mikil loftmengun mældist í höfuðborginni í morgun þrátt fyrir að götur hafi verið rykbundnar fyrr í vikunni. Líklegt er að mengun verði áfram viðvarandi vegna bílaumferðar og veðuraðstæðna.

Styrkur svonefnds PM10-svifryks mældist hár í loftgæðamælistöðum í borginni í morgun. Gildið nálgaðist að vera tvöfalt yfir heilsuverndarmörkum fyrir heilan sólarhring á hádegi.

Rykið kemur frá umferð en veðuraðstæður valda því að það þyrlast upp af þurrum götum og helst á lofti, að því er segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Rykbinding sem ráðist var í aðfararnótt miðvikudags er það sögð duga skammt til vegna aðstæðna.

Afar þurrt hefur verið í veðri á höfuðborgarsvæðinu um margra vikna skeið og ekki er útlit fyrir vætu fyrr en um miðja næstu viku. Því segist borgin ætla að skoða frekari rykbindingu til að draga úr mengun. Rykbindingin er sögð samvinnuverkefni borgarinnar og Vegagerðarinnar.

Á meðan mengun er svo mikil beinir borgin því til aldraðra, barna og þeirra sem eru viðkvæmir fyrir í öndunarfærum að forðast útivist í lengri tíma og takmarka áreynslu. Einnig hvetur hún almenning til að draga úr notkun einkabílsins og fyrirtæki til að hvetja starfsfólk sitt til að vinna fjarvinnu á svifryksdögum.

