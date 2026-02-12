Mikið svifryk þrátt fyrir rykbindingu Kjartan Kjartansson skrifar 12. febrúar 2026 14:00 Bílar spæna upp götum og spúa útblæstri sem veldur loftmengun, sérstaklega þegar veður er kalt og hægt. Myndin er úr safni. Vísis/Vilhelm Mikil loftmengun mældist í höfuðborginni í morgun þrátt fyrir að götur hafi verið rykbundnar fyrr í vikunni. Líklegt er að mengun verði áfram viðvarandi vegna bílaumferðar og veðuraðstæðna. Styrkur svonefnds PM10-svifryks mældist hár í loftgæðamælistöðum í borginni í morgun. Gildið nálgaðist að vera tvöfalt yfir heilsuverndarmörkum fyrir heilan sólarhring á hádegi. Rykið kemur frá umferð en veðuraðstæður valda því að það þyrlast upp af þurrum götum og helst á lofti, að því er segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Rykbinding sem ráðist var í aðfararnótt miðvikudags er það sögð duga skammt til vegna aðstæðna. Afar þurrt hefur verið í veðri á höfuðborgarsvæðinu um margra vikna skeið og ekki er útlit fyrir vætu fyrr en um miðja næstu viku. Því segist borgin ætla að skoða frekari rykbindingu til að draga úr mengun. Rykbindingin er sögð samvinnuverkefni borgarinnar og Vegagerðarinnar. Á meðan mengun er svo mikil beinir borgin því til aldraðra, barna og þeirra sem eru viðkvæmir fyrir í öndunarfærum að forðast útivist í lengri tíma og takmarka áreynslu. Einnig hvetur hún almenning til að draga úr notkun einkabílsins og fyrirtæki til að hvetja starfsfólk sitt til að vinna fjarvinnu á svifryksdögum. Reykjavík Umhverfismál Bílar Jarðefnaeldsneyti Mest lesið Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Erlent Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Innlent Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Innlent Fleiri fréttir Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Samtök atvinnulífsins höfðu betur í Félagsdómi Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Baráttan um formannsembætti Framsóknar Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Menntaverðlaun Suðurlands fóru á Hellu Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax Vinna að því að fækka sjúklingum og flytja annað Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum Starfsmaður smitaður af berklum: „Þetta var alveg frekar mikið sjokk“ Fjöldi síma kom á óvart Neyðaróp starfsmanna og leynisímar Réðust í húsleit í leit að þýfi Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi Kynnir drög að aðgerðaáætlun til að bregðast við offitu Íslendinga Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið“ Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst „Sátt og samlyndi“ um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi Einfalt að stýra glæpahring frá allt öðru landi Sjá meira