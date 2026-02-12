Innlent

Sam­tök at­vinnu­lífsins höfðu betur í Fé­lags­dómi

Árni Sæberg skrifar
Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri SA, (t.v.) og Halla Gunnarsdóttir, Formaður VR.
Félagsdómur hefur dæmt Samtökum atvinnulífsins í vil í deilu við VR og fleiri stéttarfélög um kauptaxta.

Í tilkynningu á vef SA segir að Félagsdómur hafi með dómi sínum í dag staðfest með hvaða hætti kauptaxtar kjarasamninga skuli hækka 1. janúar 2026. VR hafi talið að kauptaxtar ættu að taka meiri hækkun en leiða mátti af skýrum ákvæðum kjarasamninga og hafi fengið Matvís, RSÍ og VM til að fylgja sömu línu. Félagsdómur hafi hins vegar staðfest að kauptaxtar sem SA hafa birt í kaupgjaldsskrá frá 1. janúar 2026 séu réttir. Enginn ágreiningur hafi verið við SGS, Eflingu eða Samiðn um rétta hækkun kauptaxta.

VR hafi haldið því fram að 0,58 prósenta kauptaxtaauki, sem kom til framkvæmda 1. apríl 2025, ætti að reiknast ofan á umsamda kauptaxta ársins 2026. Kauptaxtaaukinn hafi verið mismunur á hækkun tiltekins viðmiðunarkauptaxta annars vegar og launavísitölu almenna vinnumarkaðarins hins vegar. 

Á tímabilinu frá nóvember 2023 til nóvember 2024 hefði launavísitalan hækkað meira en kauptaxtar á sama tímabili og því hafi komið til greiðslu kauptaxtaauka sem bættist ofan á kauptaxtana eins og þeir voru í janúar 2025. Það hafi hins vegar enginn grundvöllur verið fyrir þeirri túlkun VR að þessi sami kauptaxtaauki skyldi reiknast ofan á umsamda 2026 kauptaxta.

„SA hafa óskað þess við hluteigandi félög að birtir kauptaxtar verði leiðréttir án tafar.“

