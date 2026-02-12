Samtök atvinnulífsins höfðu betur í Félagsdómi Árni Sæberg skrifar 12. febrúar 2026 13:28 Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri SA, (t.v.) og Halla Gunnarsdóttir, Formaður VR. Vísir Félagsdómur hefur dæmt Samtökum atvinnulífsins í vil í deilu við VR og fleiri stéttarfélög um kauptaxta. Í tilkynningu á vef SA segir að Félagsdómur hafi með dómi sínum í dag staðfest með hvaða hætti kauptaxtar kjarasamninga skuli hækka 1. janúar 2026. VR hafi talið að kauptaxtar ættu að taka meiri hækkun en leiða mátti af skýrum ákvæðum kjarasamninga og hafi fengið Matvís, RSÍ og VM til að fylgja sömu línu. Félagsdómur hafi hins vegar staðfest að kauptaxtar sem SA hafa birt í kaupgjaldsskrá frá 1. janúar 2026 séu réttir. Enginn ágreiningur hafi verið við SGS, Eflingu eða Samiðn um rétta hækkun kauptaxta. VR hafi haldið því fram að 0,58 prósenta kauptaxtaauki, sem kom til framkvæmda 1. apríl 2025, ætti að reiknast ofan á umsamda kauptaxta ársins 2026. Kauptaxtaaukinn hafi verið mismunur á hækkun tiltekins viðmiðunarkauptaxta annars vegar og launavísitölu almenna vinnumarkaðarins hins vegar. Á tímabilinu frá nóvember 2023 til nóvember 2024 hefði launavísitalan hækkað meira en kauptaxtar á sama tímabili og því hafi komið til greiðslu kauptaxtaauka sem bættist ofan á kauptaxtana eins og þeir voru í janúar 2025. Það hafi hins vegar enginn grundvöllur verið fyrir þeirri túlkun VR að þessi sami kauptaxtaauki skyldi reiknast ofan á umsamda 2026 kauptaxta. „SA hafa óskað þess við hluteigandi félög að birtir kauptaxtar verði leiðréttir án tafar.“ Stéttarfélög Kjaramál Atvinnurekendur Dómsmál Mest lesið Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Erlent Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Innlent Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Innlent Fleiri fréttir Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Samtök atvinnulífsins höfðu betur í Félagsdómi Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Baráttan um formannsembætti Framsóknar Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Menntaverðlaun Suðurlands fóru á Hellu Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax Vinna að því að fækka sjúklingum og flytja annað Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum Starfsmaður smitaður af berklum: „Þetta var alveg frekar mikið sjokk“ Fjöldi síma kom á óvart Neyðaróp starfsmanna og leynisímar Réðust í húsleit í leit að þýfi Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi Kynnir drög að aðgerðaáætlun til að bregðast við offitu Íslendinga Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið“ Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst „Sátt og samlyndi“ um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi Einfalt að stýra glæpahring frá allt öðru landi Sjá meira