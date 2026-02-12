Innlent

Átta ára dómur Sigurðar Ragnars stað­festur

Árni Sæberg skrifar
Sigurður Ragnar er sá sem heldur möppunni fyrir andlitinu og Agurim er sá í stuttermabolnum. Aðrir eru lögmenn og laganna verðir. Þessi mynd er tekin í Héraðsdómi Reykjavíkur á sínum tíma.
Sigurður Ragnar er sá sem heldur möppunni fyrir andlitinu og Agurim er sá í stuttermabolnum. Aðrir eru lögmenn og laganna verðir. Þessi mynd er tekin í Héraðsdómi Reykjavíkur á sínum tíma. Vísir/Anton Brink

Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í stærsta kristal-metamfetamínsmáli Íslandssögunnar. Sigurður Ragnar Kristinsson hlaut þyngstan dóm sex sakborninga, átta ára fangelsi.

Landsréttur kvað upp dóm í málinu klukkan 15 en dómurinn hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu. Áður hafði Héraðsdómur Reykjavíkur dæmt þá Sigurð Ragnar Kristinsson í átta ára fangelsi, Agurim Xixa í fimm ára og sex mánaða, Baldur Þór Sigurðarson í fjögurra ára, Sigfús Bergmann Svavarsson þriggja ára og sex mánaða fangelsi. Ein kona var dæmd til tíu mánaða fangelsisvistar. Einn karlmaður var sýknaður.

Tæp sex kíló af metam­feta­mín-kristöll­um

Sex­menn­ing­arn­ir, sem allir neituðu sök, voru ákærðir fyr­ir skipu­lagða brot­a­starf­semi og stór­fellt fíkni­efna­laga­brot, sem ákærðu sam­mælt­ust um að fremja, með því að hafa staðið sam­an að inn­flutn­ingi á 5,733 kílóum af metam­feta­mín-kristöll­um.

Efn­in, sem voru með 81 prósent styrkleika í metamfetamínbasa sem samsvarar 100 prósent metamfetamínklóríði, voru fal­in í Jagúar-bíl af gerðinni Daimler Dou­ble Six sem kom til Þor­láks­hafn­ar 11. októ­ber með flutn­inga­skip­inu Myk­ines frá Rotter­dam í Hollandi.

Færðu gerviefni inn í hesthús

Lög­regla lagði hald á fíkni­efn­in þegar bíllinn kom til landsins og skipti þeim út fyr­ir gervi­efni áður en bíllinn var af­hentur þremur mannanna, Sig­fús Bergmanni, Baldri Þór og sjötta manninum, þann 24. októ­ber.

Mennirnir færðu síðan þeim fjórða, Ag­urim, bílinn í Reykja­vík þar sem hann reyndi ár­ang­urs­laust að fjar­lægja efn­in úr bílnum. Dag­inn eft­ir flutti Agurim bílinn, ásamt Sig­urði Ragnari, að hest­húsa­hverfi þar sem Sig­urður Ragnar rétti Ag­urim og kærustu sinni efn­in og þau báru efn­in inn í nær­liggj­andi hest­hús.

Lesa má ítarlega um framvindu málsins í yfirferð fréttastofu af aðalmeðferð málsins frá því í mars í fyrra.

Kristalam­feta­mín­i smyglað í Jagúarbíl Fíkniefnabrot Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið