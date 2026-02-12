Vísbendingar um gerviverktöku í geiranum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. febrúar 2026 14:46 Kerið í Grímsnesi er vinsæll áfangastaður ferðamanna. Vísir/Vilhelm Vísbendingar eru um gerviverktöku meðal leiðsögumanna og hópbifreiðastjóra samkvæmt vinnustaðaeftirliti ASÍ. Þeir sem starfi sem slíkir séu með skerta réttarstöðu og tapi á grundvallarréttindum. Tugir ferðaþjónustufyrirtækja voru ekki skráð á fyrirtækjaskrá Skattsins. Þetta kemur fram í skýrslu vinnustaðaeftirlits ASÍ og stéttarfélaganna sem fylgdust með fólksflutningum og leiðsögn í ferðaþjónustu sumarið 2025, í samvinnu við lögreglu, Skattinn og Vinnueftirlitið. Ákveðið var að ráðast í eftirlit eftir ábendingar frá leiðsögumönnum um ófullnægjandi starfshætti. Eftirlitið fór fram við vinsæla ferðamannastaði á við Gullfoss, Geysi og Þingvelli. Í ljós komu vísbendingar um gerviverktöku en samkvæmt þeim 404 sem rætt var við er verktaka útbreidd í ferðaþjónustu, einkum meðal þeirra sem sinna leiðsögn og hópbifreiðaakstri. Viðmælendur voru einnig spurðir hvaða fyrirtæki þeir störfuðu hjá og í ljós kom að alls 42 fyrirtæki voru starfandi en ekki skráð í fyrirtækjaskrá Skattsins. „Gerviverktaka er þegar einstaklingar starfa sem verktakar að formi til, þótt vinnufyrirkomulag og aðstæður beri skýr einkenni launasambands. Verkalýðshreyfingin lítur á slíkt sem alvarlegt frávik frá heilbrigðum vinnumarkaði, þar sem kostnaður, áhætta og ábyrgð eru færð frá atvinnurekendum yfir á launafólk,“ segir í skýrslunni. Verktakarnir séu þá almennt með of lágt verktakaálag á taxtalaun eða um tuttugu til þrjátíu prósent. VR hefur birt upplýsingar á vefsíðu sinni sem segja að lemmtn þurfi verktaki að leggja um fimmtíu prósent ofan á lágmarkstaxta fyrir vinnuframlag sitt. Upp kom dæmi um bílstjóra í verktöku sem hafði ekið í 37 daga samfleytt, án frídags. Nokkur tilvik komu upp þar sem reglur um hvíldartíma ökumanna hafa ekki verið virtar. Umræddur bílstjóri fékk til að mynda skammvinna hvíld hvern sólahring, stundum aðeins fjórar klukkustundir. Fararstjórar sem þykjast vera leiðsögumenn Við eftirlitið kom einnig í ljós að fararstjórar starfa í sumum tilfellum sem leiðsögumenn án tilskilinna atvinnuleyfa. Það sé sérstaklega í ferðum Kínverja hingað til lands en samkomulag milli Íslands og Kína kveður á að kínverskar ferðaskrifstofur, sem hafa fengið viðurkenningu kínverskra stjórnvalda, beri ábyrgð á hópnum á meðan þeir dvelja hérlendis. Fararstjórinn eigi samkvæmt samkomulaginu fyrst og fremst að sjá um skipulagsmál og tryggja að allir meðlimir hópsins yfirgefi landið að ferð lokinni. Hins vegar urðu eftirlitsfulltrúar varir við að fararstjórarnir væru í raun að sinna hlutverki leiðsögumanns. „Í framkvæmd samkomulagsins virðist með tímanum hafa skapast svigrúm til rýmri túlkunar á þeim hlutverkum sem samkomulagið tekur til, sem ekki fellur að fullu að þeim reglum sem gilda á íslenskum vinnumarkaði um leiðsögn ferðamanna og atvinnuréttindi útlendinga.“ ASÍ Stéttarfélög Ferðaþjónusta Ferðalög Mest lesið Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Innlent Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Innlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Innlent Fleiri fréttir Ríkisfjármálaleg tímasprengja, mistök eða tímabært réttlætismál? Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Vísbendingar um gerviverktöku í geiranum Hálf-íslenskur hermaður hluti af sænsku herflugsveitinni Mikið svifryk þrátt fyrir rykbindingu Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Samtök atvinnulífsins höfðu betur í Félagsdómi Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Baráttan um formannsembætti Framsóknar Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Menntaverðlaun Suðurlands fóru á Hellu Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax Vinna að því að fækka sjúklingum og flytja annað Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum Starfsmaður smitaður af berklum: „Þetta var alveg frekar mikið sjokk“ Fjöldi síma kom á óvart Neyðaróp starfsmanna og leynisímar Réðust í húsleit í leit að þýfi Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi Kynnir drög að aðgerðaáætlun til að bregðast við offitu Íslendinga Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið“ Sjá meira