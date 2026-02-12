Innlent

Hálf-íslenskur her­maður hluti af sænsku herflugsveitinni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa
Emil Hrafn er meðlimur í flugsveit sænska hersins.
Emil Hrafn er meðlimur í flugsveit sænska hersins. Vísir/Anton Brink

Flugsveit sænska flughersins er stödd hér á landi þessa dagana og sinnir loftrýmisgæslu fyrir Atlantshafsbandalagið næstu vikurnar. Meðal hermanna er hinn hálf-íslenski Emil Hrafn Stensson.

Þetta er í fyrsta sinn sem Svíþjóð sinnir loftrýmisgæslu hér á landi en Svíar urðu meðlimir í NATO árið 2024. Þeir eru með aðsetur á Keflavíkurflugvelli en 110 sænskir hermenn skipa flugsveitina.

„Þetta er bara mjög gaman og það er sérstaklega að koma aftur til Íslands og það er búið að vera mjög gott að vinna með Landhelgisgæslunni hérna,“ segir Emil Hrafn sem ræddi við Smára Jökul Jónsson, fréttamann Sýnar, í hádegisfréttum Bylgjunnar.

„Þetta er alveg á hreina að þetta er ekki í fyrsta skipti sem þeir gera þetta,“ bætir hann við og vísar þar í starfsmenn Landhelgisgæslunnar.

Emil Hrafn segir það ekkert skrýtið fyrir sig að vera í hernum enda hafi hann starfað innan sænska hersins í nær tíu ár. Hann segist þakklátur fyrir að fá að gefa aftur til samfélagsins.

Það séu viðbrigði fyrir samstarfsfélaga hans að koma til Íslands.

„Þeim finnst þetta bæði skemmtilegt og gaman að fá að sjá Ísland. Þetta er mikið nýtt fyrir þeim.“

Flugsveitin verður hér á landi fram í marsmánuð.

Keflavíkurflugvöllur Landhelgisgæslan Svíþjóð Öryggis- og varnarmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið