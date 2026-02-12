Hálf-íslenskur hermaður hluti af sænsku herflugsveitinni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa 12. febrúar 2026 14:04 Emil Hrafn er meðlimur í flugsveit sænska hersins. Vísir/Anton Brink Flugsveit sænska flughersins er stödd hér á landi þessa dagana og sinnir loftrýmisgæslu fyrir Atlantshafsbandalagið næstu vikurnar. Meðal hermanna er hinn hálf-íslenski Emil Hrafn Stensson. Þetta er í fyrsta sinn sem Svíþjóð sinnir loftrýmisgæslu hér á landi en Svíar urðu meðlimir í NATO árið 2024. Þeir eru með aðsetur á Keflavíkurflugvelli en 110 sænskir hermenn skipa flugsveitina. „Þetta er bara mjög gaman og það er sérstaklega að koma aftur til Íslands og það er búið að vera mjög gott að vinna með Landhelgisgæslunni hérna,“ segir Emil Hrafn sem ræddi við Smára Jökul Jónsson, fréttamann Sýnar, í hádegisfréttum Bylgjunnar. „Þetta er alveg á hreina að þetta er ekki í fyrsta skipti sem þeir gera þetta,“ bætir hann við og vísar þar í starfsmenn Landhelgisgæslunnar. Emil Hrafn segir það ekkert skrýtið fyrir sig að vera í hernum enda hafi hann starfað innan sænska hersins í nær tíu ár. Hann segist þakklátur fyrir að fá að gefa aftur til samfélagsins. Það séu viðbrigði fyrir samstarfsfélaga hans að koma til Íslands. „Þeim finnst þetta bæði skemmtilegt og gaman að fá að sjá Ísland. Þetta er mikið nýtt fyrir þeim.“ Flugsveitin verður hér á landi fram í marsmánuð. Keflavíkurflugvöllur Landhelgisgæslan Svíþjóð Öryggis- og varnarmál Mest lesið Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Erlent Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Innlent Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Innlent Fleiri fréttir Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Samtök atvinnulífsins höfðu betur í Félagsdómi Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Baráttan um formannsembætti Framsóknar Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Menntaverðlaun Suðurlands fóru á Hellu Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax Vinna að því að fækka sjúklingum og flytja annað Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum Starfsmaður smitaður af berklum: „Þetta var alveg frekar mikið sjokk“ Fjöldi síma kom á óvart Neyðaróp starfsmanna og leynisímar Réðust í húsleit í leit að þýfi Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi Kynnir drög að aðgerðaáætlun til að bregðast við offitu Íslendinga Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið“ Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst „Sátt og samlyndi“ um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi Einfalt að stýra glæpahring frá allt öðru landi Sjá meira