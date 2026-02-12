Innlent

Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Móar stúdíó var til húsa í Bolholti. Vísir/Vilhelm

Lára Rúnarsdóttir, eigandi Móar stúdíó, hefur ákveðið að loka jóga-stúdíóinu í kjölfar þess að heilbrigðiseftirlitið stöðvaði starfsemina vegna tegundar leigurýmis. Hún segist líta á ágreining hennar við eftirlitið og leigusala sem aðstoð við að velja sig sjálfa en finnur jafnframt fyrir sorg og söknuði.

„Móar kveðja í þeirri mynd sem það tók sér í fjögur og hálft ár. Móa-andinn er frjáls undan steypu og þungum rekstri, og ég finn hann glaðan og frjálsan. Hann vinnur nú án landamæra, hvert þangað sem hann er kallaður,“ segir Lára í færslu á samfélagsmiðlum.

Tvær vikur eru síðan Lára deildi færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún segist þurfa tímabundið að stöðva starfsemi Móa eftir aðkomu heilbrigðiseftirlitsins. Málið varðaði tegund leigurýmis en starfsemin er til húsa í Bolholti í Reykjavík.

„Ég er nú að kanna möguleikann á að halda úti lágmarksstarfsemi í öðru rými eða færa kennslu yfir á netið,“ sagði hún þá.

Finnur annan vettvang fyrir starfsemina

Í gær greindi hún svo frá því að hún muni loka Móar stúdíó.

„Ég finn sorg og söknuð - sem er ljúft að finna í brjóstinu. Þá veit ég að það sem við byggðum var einhvers virði. Stundum þarf ég að styðja mig við borð þegar öldur sorgar ferðast um mig. Ég leyfi því,“ segir hún.

„Ég fékk hjálp frá heilbrigðiseftirlitinu og leigusala, þar sem ég mætti mótlæti sem ég átti ekki roð í, til þess að velja sjálfa mig.“

Lára gefur hins vegar í skyn að hún muni finna farveg fyrir starfsemina.

„Draumurinn minn hefur alltaf verið að skapa rými sem er áfallamiðað og ber djúpa virðingu fyrir vegferð hvers og eins. Rými sem styður fólk til ábyrgðar á eigin lífi, þar sem allar tilfinningar eru velkomnar og við æfum okkur að ferðast frá drama og inn í upplifun á andartakinu nákvæmlega eins og það er. Það er svo mikill styrkur í því,“ segir hún.

Lára vildi ekki tjá sig um málið við fréttastofu þegar leitast var eftir því.

Jóga Heilbrigðiseftirlit

