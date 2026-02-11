Lífið

Bud Cort látinn eftir lang­vinn veikindi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Bud Cort árið 2016 á frumsýningu.
Bud Cort árið 2016 á frumsýningu. Vísir/Getty

Leikarinn Bud Cort er látinn 77 ára að aldri. Cort var þekktastur fyrir hlutverk sitt í gamanmyndinni Harold and Maude. Samkvæmt Variety lést Cort í Connecticut eftir langvinn veikindi.

Cort lék í Harold and Maude ungan mann með dauðann á heilanum sem þróar samband með 79 ára gamalli konu sem lifði helförina af, leikin af Ruth Gordon. Hann fékk tilnefningar til Golden Globe- og Bafta-verðlauna fyrir leik sinn. Frétt Variety.

Myndin fékk í fyrstu ekki góðar viðtökur gagnrýnenda eða áhorfenda en varð síðar að „költ“-klassík og var sett á lista Bandarísku kvikmyndastofnunarinnar yfir fyndnustu myndir sem gerðar hafa verið.

Árið 2014 sagði Cort við Guardian að hlutverkið hefði verið „blessun og bölvun“ þar sem það leiddi til þess að hann var fastur í ákveðnu hlutverki og fékk aðeins boð um að leika furðufugla. Hann hafnaði hlutverki Billy Bibbit í One Flew Over the Cuckoo’s Nest þar sem hann vildi aðalhlutverkið og eftir að Jack Nicholson var ráðinn bað hann aftur um það en þá var það of seint.

Á áttunda áratugnum lék Cort í gamanmyndinni Why Shoot the Teacher? og sjónvarpsmynd byggðri á Bernice Bobs Her Hair eftir F. Scott Fitzgerald með Shelley Duvall.

Árið 1979 lenti hann í bílslysi sem olli honum alvarlegum meiðslum og þurfti hann að gangast undir lýtaaðgerðir. Hann byrjaði svo að leika aftur á níunda áratugnum og lék til dæmis í rómantísku myndinni Love Letters með Jamie Lee Curtis í aðalhlutverki og hryllingsmyndinni Invaders from Mars eftir Tobe Hooper. Á tíunda áratugnum lék hann í Dogma eftir Kevin Smith og hinsegin-klassíkinni But I’m a Cheerleader áður en hann birtist síðar í myndum á borð við Coyote Ugly, The Number 23 og The Life Aquatic with Steve Zissou eftir Wes Anderson.

Meðal sjónvarpsþátta sem hann kom fram í voru Ugly Betty, Criminal Minds og Arrested Development. Þá talsetti hann fjölda teiknimynda eins og Batman, The Mask og Superman.

Cort lenti í öðru bílslysi árið 2011 þar sem handleggur hans rifnaði næstum af sem gerði honum erfitt fyrir að finna vinnu.

