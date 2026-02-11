Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Lovísa Arnardóttir skrifar 11. febrúar 2026 22:50 Bud Cort árið 2016 á frumsýningu. Vísir/Getty Leikarinn Bud Cort er látinn 77 ára að aldri. Cort var þekktastur fyrir hlutverk sitt í gamanmyndinni Harold and Maude. Samkvæmt Variety lést Cort í Connecticut eftir langvinn veikindi. Cort lék í Harold and Maude ungan mann með dauðann á heilanum sem þróar samband með 79 ára gamalli konu sem lifði helförina af, leikin af Ruth Gordon. Hann fékk tilnefningar til Golden Globe- og Bafta-verðlauna fyrir leik sinn. Frétt Variety. Myndin fékk í fyrstu ekki góðar viðtökur gagnrýnenda eða áhorfenda en varð síðar að „költ“-klassík og var sett á lista Bandarísku kvikmyndastofnunarinnar yfir fyndnustu myndir sem gerðar hafa verið. Árið 2014 sagði Cort við Guardian að hlutverkið hefði verið „blessun og bölvun“ þar sem það leiddi til þess að hann var fastur í ákveðnu hlutverki og fékk aðeins boð um að leika furðufugla. Hann hafnaði hlutverki Billy Bibbit í One Flew Over the Cuckoo’s Nest þar sem hann vildi aðalhlutverkið og eftir að Jack Nicholson var ráðinn bað hann aftur um það en þá var það of seint. Á áttunda áratugnum lék Cort í gamanmyndinni Why Shoot the Teacher? og sjónvarpsmynd byggðri á Bernice Bobs Her Hair eftir F. Scott Fitzgerald með Shelley Duvall. Árið 1979 lenti hann í bílslysi sem olli honum alvarlegum meiðslum og þurfti hann að gangast undir lýtaaðgerðir. Hann byrjaði svo að leika aftur á níunda áratugnum og lék til dæmis í rómantísku myndinni Love Letters með Jamie Lee Curtis í aðalhlutverki og hryllingsmyndinni Invaders from Mars eftir Tobe Hooper. Á tíunda áratugnum lék hann í Dogma eftir Kevin Smith og hinsegin-klassíkinni But I’m a Cheerleader áður en hann birtist síðar í myndum á borð við Coyote Ugly, The Number 23 og The Life Aquatic with Steve Zissou eftir Wes Anderson. Meðal sjónvarpsþátta sem hann kom fram í voru Ugly Betty, Criminal Minds og Arrested Development. Þá talsetti hann fjölda teiknimynda eins og Batman, The Mask og Superman. Cort lenti í öðru bílslysi árið 2011 þar sem handleggur hans rifnaði næstum af sem gerði honum erfitt fyrir að finna vinnu. Bandaríkin Hollywood Andlát Mest lesið James Van Der Beek látinn Lífið Vala Matt selur á Ásvallagötunni Lífið Alexandra Helga lokar Míu Lífið Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Lífið Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Lífið „Ég sé að hann er löngu farinn“ Lífið Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Lífið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Dillandi danskur Bond til bjargar blokkinni Gagnrýni Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Tónlist Fleiri fréttir Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Sjá meira