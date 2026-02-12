Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. febrúar 2026 11:03 Til stendur að rífa viðbyggingarnir við húsnæðið sem áður hýsti bandaríska sendiráðið. Vísir/Vilhelm Mannverk ehf. hyggst ráðast í breytingar á húsnæði sem áður hýsti starfsemi bandaríska sendiráðsins í miðbæ Reykjavíkur. Verði umsókn um breytt deiliskipulag samþykkt munu þar rísa íbúðarhúsnæði í stað húsnæðisins sem er þar í dag. Bandaríska sendiráðið var til húsa á Laufásvegi frá árinu 1942 en í júlí 2014 festu þau kaup á húsi við Engjateig. Starfsemi sendiráðsins var flutt yfir árið 2020 og eftir stóð húsið, sem um tíma var nýtt sem heimili áttatíu flóttamanna. Húsnæðið er nú komið í eigu Mannverks ehf. sem óska eftir því að gera breytingar á deiliskipulagi lóðarinnar og byggja þar ný húsnæði. Tillagan að nýju deiliskipulagi var tekin fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í gær. Lagt er til að rífa viðbyggingar hússins, sem standa við Laufásveg, og hækka húsin tvö sem munu þá standa eftir. Á hlið hússins sem snýr að Þingholtsstræti verður eitt nýtt fjölbýlishús byggt og þak hússins hækkað. Rauðu örvarnar benda á þær byggingar sem til stendur að rífa en sú græna fyrir nýbyggingu. Dökkbláu örvarnar benda á húsin þar sem til stendur að byggja ofan á en hækka á þakið á húsinu sem ljósbláa örin bendir á.Reykjavíkurborg Tekið er fram að við hönnun nýbygginganna verður tekið mið af sérkennum svæðisins og þær endurspegli sitt nánasta umhverfi. Ekki verður gert ráð fyrir bílastæði fyrir allar íbúðirnar á lóðinni en settar verða upp hjólageymslur eða hjólaskýli á lóðinni. Á fundi ráðsins var samþykkt að auglýsa tillöguna og vísa málinu til borgarráðs. Sendiráð á Íslandi Reykjavík Tengdar fréttir Bandaríska sendiráðið flyst af Laufásvegi Undirritaður var samningur í dag á kaup á húsi við Engjateig. 10. júlí 2014 18:35 Bandaríska sendiráðið flytur: „Þau hafa verið ágætir nágrannar“ Erlingur Gíslason leikari kippir sér lítið upp við það þó hann telji sendiráðsmenn hlera heimili sitt. 16. júlí 2014 15:11 Vilja reisa háa öryggisgirðingu og risafánastöng á nýrri lóð bandaríska sendiráðsins Bandaríska sendiráðið hér á landi vill fá að reisa allt að 4,5 metra háa öryggisgirðingu og 18 metra háa fánastöng á nýrri lóð sendiráðsins. 21. janúar 2016 20:56 Mest lesið Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Innlent Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina Erlent Leita fórnarlamba fransks barnaníðings sem braut á börnum um allan heim Erlent Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands Erlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Fleiri fréttir Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Menntaverðlaun Suðurlands fóru á Hellu Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax Vinna að því að fækka sjúklingum og flytja annað Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum Starfsmaður smitaður af berklum: „Þetta var alveg frekar mikið sjokk“ Fjöldi síma kom á óvart Neyðaróp starfsmanna og leynisímar Réðust í húsleit í leit að þýfi Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi Kynnir drög að aðgerðaáætlun til að bregðast við offitu Íslendinga Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið“ Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst „Sátt og samlyndi“ um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi Einfalt að stýra glæpahring frá allt öðru landi Vill að virðisaukaskattur á barnavörur verði látinn fjúka Starfsfólk á bráðamóttöku segist óttast um öryggi sitt Afplánaði of lengi en fær ekki krónu Hæstiréttur fjallar um hryðjuverkamálið svokallaða í dag Rúmlega helmingur starfsmanna Félagsbústaða hættur „Myndi ekki koma mér á óvart ef það færi að gjósa þarna“ Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar Sjá meira