Vilja ráðast í breytingar á gamla banda­ríska sendi­ráðinu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Til stendur að rífa viðbyggingarnir við húsnæðið sem áður hýsti bandaríska sendiráðið.
Mannverk ehf. hyggst ráðast í breytingar á húsnæði sem áður hýsti starfsemi bandaríska sendiráðsins í miðbæ Reykjavíkur. Verði umsókn um breytt deiliskipulag samþykkt munu þar rísa íbúðarhúsnæði í stað húsnæðisins sem er þar í dag.

Bandaríska sendiráðið var til húsa á Laufásvegi frá árinu 1942 en í júlí 2014 festu þau kaup á húsi við Engjateig. Starfsemi sendiráðsins var flutt yfir árið 2020 og eftir stóð húsið, sem um tíma var nýtt sem heimili áttatíu flóttamanna.

Húsnæðið er nú komið í eigu Mannverks ehf. sem óska eftir því að gera breytingar á deiliskipulagi lóðarinnar og byggja þar ný húsnæði. Tillagan að nýju deiliskipulagi var tekin fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í gær. 

Lagt er til að rífa viðbyggingar hússins, sem standa við Laufásveg, og hækka húsin tvö sem munu þá standa eftir. Á hlið hússins sem snýr að Þingholtsstræti verður eitt nýtt fjölbýlishús byggt og þak hússins hækkað. 

Rauðu örvarnar benda á þær byggingar sem til stendur að rífa en sú græna fyrir nýbyggingu. Dökkbláu örvarnar benda á húsin þar sem til stendur að byggja ofan á en hækka á þakið á húsinu sem ljósbláa örin bendir á.Reykjavíkurborg

Tekið er fram að við hönnun nýbygginganna verður tekið mið af sérkennum svæðisins og þær endurspegli sitt nánasta umhverfi. Ekki verður gert ráð fyrir bílastæði fyrir allar íbúðirnar á lóðinni en settar verða upp hjólageymslur eða hjólaskýli á lóðinni.

Á fundi ráðsins var samþykkt að auglýsa tillöguna og vísa málinu til borgarráðs.

