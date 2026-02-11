Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 11. febrúar 2026 20:20 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er komin til Brussel en varnarmálaráðherrar Atlantshafsbandalagsins koma saman til fundar á morgun. Nýtt verkefni NATO verður meðal þess sem ráðherrarnir funda um. Vísir/Vilhelm Atlantshafsbandalagið hefur formlega hleypt af stokkunum verkefninu Vörður norðurslóða (e. Arctic sentry) sem er ætlað að auka eftirlit og umsvif hersveita og efla viðbragðsgetu bandalagsins í norðri. Utanríkisráðherra er mætt til Brussel og segir að Íslendingar muni finna fyrir hinu aukna umfangi. Atlantshafsbandalagið hefur formlega hleypt af stokkunum verkefninu Vörður norðurslóða (e. Arctic Sentry) sem er ætlað að auka eftirlit og umsvif hersveita og efla viðbragðsgetu bandalagsins í norðri. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, tilkynnti formlega um verkefnið á blaðamannafundi í dag en á morgun er á dagskrá fundur varnarmálaráðherra bandalagsins þar sem rætt verður um þessa aðgerð, samstöðu með Úkraínu og þær skuldbindingar NATÓ-ríkjanna til framlaga til hernaðarmála. Samkvæmt Reuters er Vörður norðurslóða hluti af samkomulagi Ruttes og Donalds Trump Bandaríkjaforseta um að NATÓ myndi gegna veigameira hlutverki á norðurslóðum. Þeir hafi komið sér saman um þetta þegar Grænlandsmálið stóð sem hæst á fundinum í Davos í síðasta mánuði. Þá myndu fulltrúar Danmerkur, Bandaríkjanna og Grænlands funda áfram um framtíð Grænlands. Á blaðamannafundi Rutte í dag greindi hann frá því hvers vegna bandalagið hefði fundið sig knúið til að ráðast í þessa aðgerð á norðurslóðum. „Í ljósi aukinna hernaðarumsvifa Rússlands og vaxandi áhuga Kína á norðurslóðum var brýnt að við gripum til frekari ráðstafana. Þess vegna höfum við nú, fyrir tveimur klukkustundum, hleypt af stokkunum verkefninu Vörður norðurslóða.“ „Vörður norðurslóða nýtir styrk bandalagsins með því að sameina starfsemi NATO og bandamanna á norðurslóðum í eina yfirgripsmikla aðgerðaáætlun fyrir svæðið,“ sagði Rutte. Mark Rutte hélt blaðamannafund fyrr í dag þar sem hann útlistaði nánar hvað felst í aðgerðinni Arctic sentry.Vísir/EPA Bretar taka þátt í verkefninu og hafa tilkynnt um tvöföldun herafla síns í Noregi á næstu þremur árum. „Við munum einnig byggja upp heildstæðari mynd af hugsanlegum áskorunum á norðurslóðum svo hægt sé að bregðast hratt og örugglega við hvers kyns veikleikum,“ sagði Rutte. Aukið eftirlit og umfang í þágu íslenskra öryggishagsmuna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er mætt til Brussel til að vera viðstödd umræddan varnarmálaráðherrafund NATÓ á morgun. Hún segir að Íslendingar muni finna fyrir norðurslóðaverkefninu því það kalli á aukið umfang. Það sé í þágu íslenskra öryggishagsmuna. „Við munum sjá að það verði hugsanlega meira umfang og mikilvægi okkar framlags fari vaxandi og við eigum eftir að sjá hugsanlega meiri umferð um Keflavík og á þessu svæði sem þjónustar þetta mikla öryggissvæði.“ Hún var spurð hvort hún væri sama sinnis og Rutte; hvort ógnin frá Rússlandi – og mögulega Kína – væri slík að grípa þyrfti til aðgerða. „Ég tel fyllsta tilefni til þess að hafa svona árveknisaðgerð, eins og Arctic sentry er, til að samhæfa okkur, samhæfa bandalagsþjóðirnar og auka eftirlit og viðveru allra þessara bandalagsþjóða á norðurslóðum. Það eykur líka öryggi okkar Íslendinga.“ Rússar hafa í hótunum Rússar hafa þegar brugðist við tíðindunum og haft í frammi hótanir verði af aukinni hernaðarlegri viðveru Vesturlanda á norðurslóðum. „Rússar mega vita það að Atlantshafsbandalagið mun gera allt til að verja friðinn og öryggið á norðurslóðum. Það er algjör samstaða um það. Ég geri ráð fyrir því að fundurinn á morgun undirstriki það ásamt eindreginni samstöðu með Úkraínumönnum og að stuðningur við Úkraínumenn haldi áfram.“ NATO Utanríkismál Bandaríkin Rússland Norðurslóðir Tengdar fréttir Segir Trump ekki reiðan Íslandi Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sé ekki reiður Íslandi. Trump talaði nokkrum sinnum í síðustu viku, á tveimur mismunandi dögum, um Ísland. Í einu tilfelli talaði hann um að vegna Íslands væri öðrum leiðtogum í Atlantshafsbandalaginu illa við sig og að Ísland hefði leitt til lækkana á mörkuðum vestanhafs. 28. janúar 2026 17:40 Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að Evrópa geti ekki varið sig án Bandaríkjanna. Segja má að Rutte hafi látið Evrópuþingmenn heyra það á fundi varnar- og utanríkismálanefndar Evrópuþingsins í dag. 26. janúar 2026 23:01 „Eftir þetta getur enginn treyst honum“ Útlit er fyrir að ákveðinn vendipunktur hafi orðið á sambandi Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. 