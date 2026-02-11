Lífið

Unaðs­leg stemming á got­neskri for­sýningu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ýmsar skvísur mættu á forsýningu Wuthering Heights í Kringlunni í gær.
Samfélagsmiðlaskvísur og áhrifavaldar landsins létu sig ekki vanta á forsýningu Blush og Sambíóanna á gotneska rómansinum Wuthering Heights í Kringlubíó í gærkvöldi.

Myndin var sýnd í Ásbergi, lúxussal Sambíóanna í Kringlunni og var mikið lagt í viðburðinn til að skapa ástríðufulla stemmingu í anda sögunnar. Svartur dregill var lagður á gólfið, kertaljós lýstu upp rýmið, freyðivín og aðrar kræsingar voru á boðstólnum og gestir spreyttu sig á klófestingarvél í von um að vinna góða glaðninga.

Wuthering Heights er nýjasta aðlögunin á hinni sígildu gotnesku ástarsögu eftir Emily Brontë. Emerald Fennell, sem hefur áður gert Promising Young Woman (2020) og Saltburn (2023), leikstýrir þeim Margot Robbie og Jacob Elordi í hlutverkum Catherine og Heathcliff sem eiga ástríðufull og stormasöm tengsl. Wuthering Heights kemur í kvikmyndahús þann 12. febrúar.

Fjöldi þekktra andlita lét sjá sig á svarta dreglinum, meðal gesta voru Teboðspæjurnar Sunneva Einars og Birta Líf, Binni Glee, Gugga í gúmmíbát, Manuela Ósk og sjálf Blush-drottningin Gerður Arinbjarnardóttir.

Hera Gísladóttir, Angelia Fjóla Vilhjálmsdóttir og Gerður Arinbjarnardóttir í Blush.Arnar Freyr Tómasson

Gaman í vélinni.Arnar Freyr Tómasson

Vilma Ýr og Anna Lilja skvísulegar.Arnar Freyr Tómasson

Vinkonurnar Jóhanna Helga, Sunneva Einars, Birta Líf og Eva Einarsdóttir létu sig ekki vanta.Arnar Freyr Tómasson

Brynja Þórðardóttir og Guðlaug Elísa Jóhannsdóttir.Arnar Freyr Tómasson

Þóra Ólafsdóttir, Binni Glee og Guðrún Svava voru meðal gesta.Arnar Freyr Tómasson

Fanney Skúladóttir, Manúela Ósk, Elvar Orri og Guðný Ásberg.Arnar Freyr Tómasson

Guðný, Bergþóra Þorsteinsdóttir og Steffý Þórólfs.Arnar Freyr Tómasson

Ein einbeitt.Arnar Freyr Tómasson

Elsa Hrönn, Hildur María, Sandra Hrönn og Gerður Arinbjarnar.Arnar Freyr Tómasson

Tinna Margrét Hrafnkelsdóttir og Helga Margrét Ólafsdóttir.Arnar Freyr Tómasson

May, Helena og Kara stilltu sér upp.Arnar Freyr Tómasson

Tvær hressar og kátar.Arnar Freyr Tómasson

Gestir gátu unnið ýmsa vinninga í þessari skemmtilegu klófestingarvél.Arnar Freyr Tómasson

Elísa og Viktoría kampakátar.Arnar Freyr Tómasson

Ætli hún hafi klófest einhvern vinning?Arnar Freyr Tómasson

Gestir tóku auðvitað myndir fyrir miðlana.Arnar Freyr Tómasson

Sællegar skvísur spenntar fyrir Wuthering Heights.Arnar Freyr Tómasson

Stemmingin var gotnesk og gelluleg.Arnar Freyr Tómasson

Fjölmenni var á forsýningunni.Arnar Freyr Tómasson

