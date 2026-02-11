Samfélagsmiðlaskvísur og áhrifavaldar landsins létu sig ekki vanta á forsýningu Blush og Sambíóanna á gotneska rómansinum Wuthering Heights í Kringlubíó í gærkvöldi.
Myndin var sýnd í Ásbergi, lúxussal Sambíóanna í Kringlunni og var mikið lagt í viðburðinn til að skapa ástríðufulla stemmingu í anda sögunnar. Svartur dregill var lagður á gólfið, kertaljós lýstu upp rýmið, freyðivín og aðrar kræsingar voru á boðstólnum og gestir spreyttu sig á klófestingarvél í von um að vinna góða glaðninga.
Wuthering Heights er nýjasta aðlögunin á hinni sígildu gotnesku ástarsögu eftir Emily Brontë. Emerald Fennell, sem hefur áður gert Promising Young Woman (2020) og Saltburn (2023), leikstýrir þeim Margot Robbie og Jacob Elordi í hlutverkum Catherine og Heathcliff sem eiga ástríðufull og stormasöm tengsl. Wuthering Heights kemur í kvikmyndahús þann 12. febrúar.
Fjöldi þekktra andlita lét sjá sig á svarta dreglinum, meðal gesta voru Teboðspæjurnar Sunneva Einars og Birta Líf, Binni Glee, Gugga í gúmmíbát, Manuela Ósk og sjálf Blush-drottningin Gerður Arinbjarnardóttir.