Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi Sunna Sæmundsdóttir skrifar 11. febrúar 2026 12:47 Helga Rósa Másdóttir er formaður Félags hjúkrunarfræðinga. Starfsfólk bráðamóttöku Landspítala óttast um öryggi sitt og sjúklinga þar sem ekki er hægt að tryggja sýkingavarnir, segir formaður Félags hjúkrunarfræðinga. Vinnuaðstæður séu óboðlegar. Stéttarfélög allra starfsmanna bráðamóttökunnar hafa boðað til fundar síðdegis. Landspítalinn hefur verið á hæsta viðbúnaðarstigi í eitt ár vegna álags á spítalanum. Dæmi eru um að einstaklingar séu á bráðamóttökunni í tíu daga vegna plássleysis á öðrum deildum og fjöldinn sem liggur þar inni er ávallt umfram rúmpláss. Þar að auki fer fjöldi annarra sjúklinga í gegnum bráðamóttökuna á degi hverjum. Ekki unnt að tryggja smitvarnir Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags hjúkrunarfræðinga, segir að ítrekað hafi verið bent á að verið sé að brjóta á réttindum sjúklinga. Réttindi starfsfólks séu einnig þverbrotin. „Fólk óttast um heilsu sína og öryggi við það að mæta á vinnustað þar sem ekki er hægt að tryggja sýkingarvarnir. Það er ekki hægt að fara eftir þeim sýkingarvarna- og smitvarnarreglum sem við öll þekkjum vegna fjölda sjúklinga sem þarna eru saman komnir. Það eru ekki til einangrunarrými, þannig að fólk sem er með smitandi sjúkdóm liggur þarna á gangi í umferð allra. Þannig að erfitt að verjast því að smit berist ekki þarna á milli, bæði í sjúklinga og starfsfólk," segir Helga. Eru þetta óviðunandi vinnuaðstæður að þínu mati? Líkt og fram hefur komið hafa átta starfsmenn bráðamóttökunnar til að mynda greinst með berklasmit og eru félagsmenn í Félagi hjúkrunarfræðinga þar undir. Síðdegis í dag hefur verið boðað til fundar þar sem fulltrúar stéttarfélaga allra starfsmanna bráðamóttökunnar munu koma saman og hlusta á áhyggjuraddir félagsmanna. Þar undir eru Læknafélagið, Félag hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélagið, Efling og Sameyki. Helga býst við að fundurinn sendi frá sér ályktun og vonar að gripið verði til aðgerða. „Maður veltir fyrir sér hvers vegna það sé í lagi að brjóta þarna ákveðnar reglugerðir varðandi eldvarnir, flóttaleiðir og aðra hollustuhætti í vinnu. Mörg neyðarópin hafa heyrst og ítrekað er bent á að þarna sé verið að brjóta á réttindum sjúklinga en það virðist einhvern veginn ekki hafa dugað til. Þannig að það er spurning, ef við horfum á brot á réttindum og vinnuumhverfi starfsfólks, hvort það skili einhverjum frekari aðgerðum," segir Helga. Landspítalinn Heilbrigðismál