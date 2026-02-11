Í hádegisfréttum verður rætt við starfsmann á bráðamóttöku Landspítalans sem hafa boðað til fundar síðdegis til að krefjast úrbóta.
Álagið á deildinni er sagt gífurlegt og starfsmenn segjast óttast um öryggi sitt og sjúklinganna.
Þá fjöllum við um hina óhugnanlegu skotárás sem framin var í Bresku-Kólombíu í Kanada í nótt.
Að auki ræðum við við fulltrúa Íslands hjá Jurojust í Haag sem kom að aðgerðinni á dögunum þar sem fjöldi grunaðra fíknefnasmyglara var handtekinn.
Í sportpakkanum fjöllum við svo um enska boltann, þjálfaraskipti og leikina í kvöld.