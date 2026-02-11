Innlent

Starfs­fólk á bráða­mót­töku segist óttast um öryggi sitt

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegisfréttir eru klukkan tólf. vísir

Í hádegisfréttum verður rætt við starfsmann á bráðamóttöku Landspítalans sem hafa boðað til fundar síðdegis til að krefjast úrbóta. 

Álagið á deildinni er sagt gífurlegt og starfsmenn segjast óttast um öryggi sitt og sjúklinganna.

Þá fjöllum við um hina óhugnanlegu skotárás sem framin var í Bresku-Kólombíu í Kanada í nótt.

Að auki ræðum við við fulltrúa Íslands hjá Jurojust í Haag sem kom að aðgerðinni á dögunum þar sem fjöldi grunaðra fíknefnasmyglara var handtekinn.

Í sportpakkanum fjöllum við svo um enska boltann, þjálfaraskipti og leikina í kvöld. 

Norðaustan 5-13 m/s og dálítil él norðan- og austanlands, en bjart að mestu sunnan heiða. Norðlæg átt 3-8 á morgun
Hádegisfréttir Bylgjunnar

