Vala Matt selur á Ásvallagötunni Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. febrúar 2026 12:09 Vala Matt er að selja en hún sýndi ófáar íbúðirnar í sjónvarpsþáttunum Innlit/útlit á Stöð 2 forðum daga. Fjölmiðlakona Valgerður Matthíasdóttir, betur þekkt sem Vala Matt, hefur sett íbúð sína að Ásvallagötu 69 á sölu. Íbúðin er þriggja herbergja, 62,5 fermetrar og er ásett verð hennar 65,9 milljónir króna. Íbúðin er á fyrstu hæð í fjórbýlishúsi við Ásvallagötu sem var byggt árið 1938. Í lýsingu á fasteignavef Vísis kemur fram að íbúðin hafi verið sérstaklega teiknuð og hönnuð af Völu sjálfri og endurnýjuð töluvert. Gengið er upp tröppur frá hellulögðum palli fyrir framan húsið inn í íbúðina. Eldhúsið tekur þar við manni en þar er ný og sérhönnuð eldhúsinnrétting og eldhúseyja með kvartsteini. Inni í innréttingunni er uppþvottavél ásamt þvottavél með þurrkara. Borðstofan liggur við eldhúsið og nýtur birtu frá glugga. Hellulagt er fyrir framan íbúðina. Borðstofuborðið er við stóran glugga. Frá eldhúsinu er gengið inn í bjarta stofu með stórum gluggum. Einn veggurinn þar er þakinn speglum sem stækka rýmið. Baðherbergið liggur einnig frá eldhúsinu, það er flísalagt með svörtum Mustang-náttúrusteini og svo er svefnherbergi með töluverðu skápaplássi. Í kjallara er lítil geymsla og stórt sameiginlegt rými sem áður var þvottahús en er nú notað fyrir frystikistur og skápa. Fyrir framan húsið er búið að leggja hellur og setja skrautmöl og skýli fyrir ruslatunnurnar. Eldhúsið og borðstofa eru saman. Einn veggur stofunnar er þakinn speglum sem stækka hana töluvert. Baðherbergið er lítið og huggulegt.