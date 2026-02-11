Hryðjuverkamálið svokallaða verður tekið fyrir í Hæstarétti í dag. Tæpt ár er síðan Landsréttur staðfesti sýknudóm Héraðsdóms Reykjavíkur yfir sakborningunum Sindra Snæ Birgissyni og Ísidór Nathansson af ákæru er varðar hryðjuverk, en þeir voru fundnir sekir um vopnalagabrot.
Hæstiréttur samþykkti í maí í fyrra að taka málið fyrir en að mati réttarins hefur málið verulega almenna þýðingu.
Sindri Snær og Ísidór Nathansson eru ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka og vopnalagabrot en voru í héraði og í Landsrétti sýknaðir af hryðjuverkahluta ákærunnar líkt og áður segir. Sindri var dæmdur í átján mánaða fangelsi í Landsrétti fyrir vopnalagabrot og Ísidór í fimmtán mánaða fangelsi, en dómar sem þeir hlutu í héraði voru mildaðir í Landsrétti.
Líkt og Vísir greindi frá í janúar mun Hæstiréttur ekki skoða þann hluta málsins er varðar vopnalagabrot. Fram kom í rökstuðningi ríkissaksóknara þegar hann óskaði eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar að tvímenningarnir hefðu verið ranglega sýknaðir af hryðjuverkaákærunni og að dómurinn væri því bersýnilega rangur. Taldi hann jafnframt mikilvægt að fá úrlausn hæstaréttar í málinu.
Sveinn Andri Sveinsson verjandi Sindra Snæs fær 120 mínútur í málflutningartíma fyrir Hæstarétti en Ásgeir Þór Árnason, nýr verjandi Ísidórs, fær sextíu mínútur. Þá fær ákæruvaldið níutíu mínútur. Ekki er gert ráð fyrir að sakborningarnir sjálfir gefi skýrslu í Hæstarétti í dag en þinghald hefst nú klukkan níu.