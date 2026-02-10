Sjóðheiti rapparinn Doechii virðist vera komin út sem lesbía, í texta sem hún skrifar um sjálfa sig á persónulegri Instagram síðu.
Doechii er með tvo Instagram aðganga, einn sem er nýlegri og persónulegri og má sjá hér.
Þar skrifar hún i nýuppfærðum texta um sjálfa sig meðal annars að hún sé lesbía.
Doechii, sem skaust upp á stjörnuhimininn árið 2021, er fædd árið 1998 og er einn frægasti kvenrappari í heimi um þessar mundir.
Hún hefur undanfarin ár talað opinskátt um það að hrífast af konum en skilgreindi sig áður sem tvíkynhneigða.
Í viðtali árið 2024 sagði hún:
„Eins og er er ég tvíkynhneigð. Ég er með konu núna og ég hef alltaf vitað að ég elska konur. Ég hef verið mjög, mjög meðvituð um það frá ungum aldri.“
Tveimur árum síðar hefur hún skilgreint sig upp á nýtt. Ekki er vitað hvaða konur þessi sjóðheita stjarna hefur átt í ástarsambandi við og virðist hún mjög prívat þegar það kemur að þessum málefnum.