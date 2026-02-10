Lífið

Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Bad Bunny klæddist hvítu þegar hann tróð upp í hálfleik Ofurskálarinnar á sunnudaginn.
Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að hafa troðið upp í hálfleik Ofurskálarinnar á sunnudaginn virðist Benito Antonio Martínez Ocasio, betur þekktur sem Bad Bunny, hafa eytt öllum myndum og myndböndum af Instagram-reikningi sínum. Það eina sem stendur eftir er vefslóð sem vísar á nýjustu plötu tónlistarmannsins og þá hefur hann einnig eytt forsíðumynd sinni af samfélagsmiðlinum X.

Ástæða þess að stórstjarnan hefur tæmt Instagram-reikning sinn eru ekki ljósar en samkvæmt umfjöllun E-online virðist sem hann hafi einnig hætt að fylgja þeim notendum miðilsins sem hann gerði áður. Enn er hann þó sjálfur með yfir fimmtíu milljónir fylgjenda á Instagram, sem eins og sakir standa nú geta lítið sem ekkert skoðað ef þeir heimsækja prófíl tónlistarmannsins. 

Bad Bunny sem er frá Púertó Ríkó skráði sig á spjöld sögunnar á sunnudaginn þegar hann flutti atriði sitt allt á móðurmálinu spænsku. Lady Gaga tók hins vegar eitt lag á ensku en sjálfur hélt Bad Bunny sig við spænskuna.

Óhætt er að segja að hann hafi stolið senunni en frægð hans hefur aðeins haldið áfram að rísa síðan hann tróð upp í hálfleik, þrátt fyrir neikvæð ummæli af hálfu þeirra sem voru ekki hrifnir af frammistöðunni, en þeirra á meðal eru Donald Trump Bandaríkjaforseti.

