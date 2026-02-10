Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 09:36 Bad Bunny klæddist hvítu þegar hann tróð upp í hálfleik Ofurskálarinnar á sunnudaginn. Getty/Carlos Avila Gonzalez Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að hafa troðið upp í hálfleik Ofurskálarinnar á sunnudaginn virðist Benito Antonio Martínez Ocasio, betur þekktur sem Bad Bunny, hafa eytt öllum myndum og myndböndum af Instagram-reikningi sínum. Það eina sem stendur eftir er vefslóð sem vísar á nýjustu plötu tónlistarmannsins og þá hefur hann einnig eytt forsíðumynd sinni af samfélagsmiðlinum X. Ástæða þess að stórstjarnan hefur tæmt Instagram-reikning sinn eru ekki ljósar en samkvæmt umfjöllun E-online virðist sem hann hafi einnig hætt að fylgja þeim notendum miðilsins sem hann gerði áður. Enn er hann þó sjálfur með yfir fimmtíu milljónir fylgjenda á Instagram, sem eins og sakir standa nú geta lítið sem ekkert skoðað ef þeir heimsækja prófíl tónlistarmannsins. Bad Bunny sem er frá Púertó Ríkó skráði sig á spjöld sögunnar á sunnudaginn þegar hann flutti atriði sitt allt á móðurmálinu spænsku. Lady Gaga tók hins vegar eitt lag á ensku en sjálfur hélt Bad Bunny sig við spænskuna. Óhætt er að segja að hann hafi stolið senunni en frægð hans hefur aðeins haldið áfram að rísa síðan hann tróð upp í hálfleik, þrátt fyrir neikvæð ummæli af hálfu þeirra sem voru ekki hrifnir af frammistöðunni, en þeirra á meðal eru Donald Trump Bandaríkjaforseti. Ofurskálin Samfélagsmiðlar Tónlist Mest lesið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Brynja Dan og Jóhann keyptu glæsihús í Garðabæ Lífið „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Lífið Fleiri fréttir Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Sjá meira