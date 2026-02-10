„Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Stefán Árni Pálsson skrifar 10. febrúar 2026 13:02 Dögg er klínískur næringarfræðingur. Eru kolvetni rót alls ills? Er sykur það versta sem þú lætur ofan í þig? Hvað með jurtaolíurnar - skaða þær virkilega líkamann? Mýturnar um mataræði og næringu eru mýmargar og því settist Lilja Katrín Gunnarsdóttir niður með Dögg Guðmundsdóttur, klínískum næringarfræðingi, til að fara yfir þær nokkrar. Dögg vinnur á Landspítalanum en rekur einnig sína eigin þjónustu sem heitir Nutriment og gefur alls kyns góð ráð og veitir fræðslu um næringu á samfélagsmiðlum. Hún segir ekki vanþörf á því þar sem upplýsingaóreiðan sé gríðarleg þegar kemur að mat, næringu og heilsu. Hins vegar segir Dögg það afar jákvætt hve opið fólk er fyrir góðum ráðum sem byggja á gagnreyndum vísindum, enda klínísk næringarfræði fimm ára háskólanám. Við förum yfir víðan völl í Íslandi í dag með Dögg, röbbum meðal annars um jurtaolíur sem hafa orðið að hápólitísku deilumáli innan næringarfræðinnar, hvort ketó sé besta mataræði í heimi og hvort talan á vigtinni endurspegli heilsu og hreysti. Mikil upplýsingaóreiða „Það er stórfengleg upplýsingaóreiða og stundum veit ég ekki alveg í hvorn fótinn ég á að stíga. Það er ótrúlegt en sem betur fer eru flest allir mjög meðtækilegir fyrir því að fá bara svona rétta leiðsögn, að fá sterkar og góðar upplýsingar byggðar á vísindalegum grunni,“ segir Dögg og þá berst talið að kolvetnum sem margir tala í raun um sem djöfulinn sjálfan. View this post on Instagram „Þetta hefur verið svolítið langvarandi mýta og svolítið leiðinleg mýta af því að kolvetni eru geggjuð. En það sem ég hef oft tekið eftir þegar fólk talar um kolvetni, þá er það rosalega mikið að tala um einföld kolvetni, það er að segja gos og nammi og kökur og allt þetta, sem við eigum að neyta í hófi, þau eru ekkert slæm svo lengi sem við neytum þeirra í hófi. Svo eru öll þessi góðu kolvetni. Það eru þessi trefjaríku og flóknu kolvetni eins og til dæmis bara heilkornavörur, bygg, hafrar. Trefjar í kolvetnum til dæmis, minnka líkur á ristilkrabbameini, þær draga úr líkum á sykursýki 2 til dæmis og hafa jákvæð áhrif á hjartaheilsuna okkar og bara ótal margt annað.“ Dögg talar í framhaldinu nánar um matarræði og hverju einstaklingurinn ætlar sér að ná fram með breyttu matarræði. Fitan gegn kolvetnum „Það er mjög mikilvægt að staldra aðeins við og skoða af hverju? Ertu að fara að grennast, hver er tilgangurinn með því og hvernig ætlarðu að fara að því? Eins og til dæmis ef þú ætlar að borða miklu minna heldur en þú nauðsynlega þarft á að halda, að þá ertu bara að vinna gegn heilsunni þinni og það er nú sennilegast ekki markmiðið hjá flestum. Það sem rannsóknir eru að reyna að sýna okkur, það er langbest að vera að borða jafnt og þétt yfir daginn. Það eru bara þrjár góðar máltíðir, góðan morgunmat til þess að byrja daginn vel, góðan hádegismat, góðan kvöldmat og svo millimál þess á milli.“ Þá berst talið að fitunni. „Fita er eitt af orkuefnunum sem við þurfum í líkamann og það sem mér finnst svolítið áhugavert er það að það eru alltaf þessar togstreitur, alltaf verið svona að setja saman þessi orkuefni á móti hvert öðru, eitt er betra en annað og svona, en við þurfum þau öll til þess að viðhalda bara heilbrigðri starfsemi líkamans. Það sem er með fituna er það að hún er sem sagt hitaeiningaríkari heldur en kolvetnin, það er að segja hún gefur okkur meiri orku heldur en kolvetnin og það er ekkert slæmt. Við þurfum á fitu að halda, hún er mjög nauðsynlegur hluti af okkar líkamlegu starfsemi. Ég myndi frekar bara segja vandaðu valið á fitugjöfum þínum.“ Ekki missa af fimmtán mýtum um mataræði í Íslandi í dag hér fyrir neðan. Ísland í dag Heilsa Matarást Mest lesið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið Menning „Ný sýn, nýr heimur“ Menning „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Fleiri fréttir „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Sjá meira