„Sorglegra en orð fá lýst“ Eiður Þór Árnason skrifar 6. febrúar 2026 20:20 Ragnar Már Vilhjálmsson, aðjúnkt við Háskólann á Bifröst, og Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor skólans. Manhattan Marketing/Bifröst „Síðustu mánuðir hafa verið mér afar þungbærir og ég hef þurft að ganga í gegnum ferli sem ég aldrei sá fyrir. Ég hef þurft að verja æru mína og akademískan starfsferil fyrir ótrúlega rætinni aðför að mér, knúinni áfram af eigin yfirmönnum við Háskólann á Bifröst, sem kærðu mig og kollega mína til siðanefndar skólans.“ Þetta segir Ragnar Már Vilhjálmsson, aðjúnkt í markaðsfræði við Háskólann á Bifröst, sem var ásamt öðrum sakaður um að vera ranglega skráður sem meðhöfundur að fræðilegri grein. Siðanefnd skólans hreinsaði hann og tvo aðra starfsmenn af öllum ásökunum í dag. Ragnar gerir athugasemd við það hversu langan tíma tók að fá botn í málið og bendir á að siðanefnd Háskólans í Belgrad, sem meðhöfundar hans starfi við, hafi komist að sömu niðurstöðu 19. desember síðastliðinn. Dýrt ferli Ragnar segir samstarfsfólk á Bifröst vera í áfalli vegna ásakananna en Margrét Jónsdóttir rektor og stjórnendur skólans hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir framgöngu sína í málinu. Ragnar gerir málið upp í færslu á Facebook-síðu sinni og segir að hann hafi starfað við Háskólann á Bifröst í rúmlega 21 ár. „Að fá þessa áskorun frá samstarfsmönnum mínum eftir það líf sem ég hef lagt skólanum í gegnum þessa rúmlegu tvo áratugi er sorglegra en orð fá lýst og lýsir vel virðingar- og skeytingaleysi stjórnenda gagnvart mannauði sínum.“ Hluta ferlisins hafi lokið í dag með úrskurði siðanefndar skólans. „Ég vissi alltaf að þetta yrði niðurstaðan á endanum en ferlið hefur verið langt. Og það hefur líka verið mjög dýrt, bæði andlega og fjárhagslega,“ segir Ragnar. Félag akademískra starfsmanna við Háskólann á Bifröst lýsti yfir vantrausti á stjórnsýslu Margrétar Jónsdóttur Njarðvík, rektors skólans, í tengslum við mál þriggja starfsmanna sem send voru til siðanefndar. Þá var Persónuvernd bent á vinnubrögð rektors sem virðist hafa notað gervigreind til að rökstyðja ásakanir um að starfsmenn hafi merkt sig ranglega sem meðhöfunda fræðigreina. Sannarlega tekið þátt í greinaskrifunum Hvað varðar fræðigreinina sem hann var sakaður um að hafa ekki tekið þátt í að skrifa segir Ragnar að hann hafi ásamt samstarfsmanni sínum Haraldi Daða Ragnarssyni skrifað rúmlega 35 prósent af texta greinarinnar og haft aðkomu að skrifum þriggja erlendra meðhöfunda. „Ég og kollegi minn við Bifröst höfum á undanförnum árum verið í rannsóknarsamstarfi við erlenda kollega okkar í Slóvakíu og Serbíu þar sem við höfum rannsakað viðhorf nemenda í þessum þremur löndum til notkunar gervigreindar við nám og kennslu.“ Úr þeim rannsóknum hafi þeir skrifað fræðigreinar á borð við þessa. Það sé af og frá að þeir hafi átt „ekkert vitsmunalegt framlag" í grein sem kærð var til siðanefndar. „Þetta var meðal annars staðfest af siðanefnd Háskólans í Belgrad, þar sem okkar meðhöfundar voru dregnir fyrir siðanefnd síns skóla til að svara til saka um þessa grein, vegna fyrirspurnar stjórnenda á Bifröst sem tilkynntu meðhöfundum okkar um að við sætum undir ásökunum á Íslandi. Siðanefndin í Serbíu hreinsaði okkur af öllum ásökunum þann 19. desember. Sama dag fengu stjórnendur á Bifröst sömu staðfestingu frá Serbíu en samt var málið látið hanga hjá siðanefnd Háskólans á Bifröst í næstum því 50 daga til viðbótar, þegar löngu var orðið ljóst og staðfest að þessar ásakanir áttu ekki við nein rök að styðjast," skrifar Ragnar í færslu á Facebook-síðu sinni. Fréttin hefur verið uppfærð. 