„Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér" Smári Jökull Jónsson skrifar 6. febrúar 2026 18:54 Þór Hauksson sóknarprestur í Árbæjarkirkju. Vísir/Bjarni Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut í gær og þá slasaðist annar piltur á sama aldri töluvert. Sóknarprestur í Árbæjarkirkju segir samveru mikilvæga á stundum sem þessum en fjölmenn kyrrðarstund var haldin í kirkjunni síðdegis. Slysið varð rétt eftir klukkan ellefu í gærkvöldi. Bílnum var ekið austur Miklubraut og hafnaði á vegarstólpa til móts við hús Hjálpræðishersins. Pilturinn sem lést var sautján ára gamall og farþegi í bílnum en ökumaðurinn sem er á sama aldri slasaðist töluvert. Líðan hans er eftir atvikum samkvæmt tilkynningu frá lögreglu. Klippa: Kyrrðarstund vegna banaslyss Fjölmargir komu saman í Árbæjarkirkju nú síðdegis þar sem kyrrðarstund var haldin vegna slyssins. „Ég legg áherslu á þegar ungt fólk á í hlut að leita til foreldra sinna, skóla, sálfræðinga og prestanna. Eins og ég talaði um hér áðan er mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér heldur koma þessu út og tala um það," sagði Þór Hauksson sóknarprestur í Árbæjarkirkju en hann. Finni samkenndina og að þau séu ekki ein Þór segir stund sem þessa mikilvæga. „Þessi samvera hér held ég að hjálpi til við það. Að þessir ólíku hópar komi saman og þau finna samkenndina og að þau finni það að þau séu ekki ein." Árbæjarkirkja í Reykjavík.Vísir/Bjarni Hann hvetur fólk til að hlúa hvert að öðru. „Ekki fara í felur með sínar tilfinningar og eins og ég sagði hér áðan að við komum öll hér í vanmætti og í vanmættinum felst styrkurinn," sagði Þór Hauksson sóknarprestur Árbæjarkirkju. Samgönguslys Reykjavík Lögreglumál