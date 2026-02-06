Ragnheiður nýr forseti LUF Bjarki Sigurðsson skrifar 6. febrúar 2026 10:31 Ragnheiður Geirsdóttir er nýr forseti Landssambands ungmennafélaga. LUF Ragnheiður Geirsdóttir er nýr forseti Landssambands ungmennafélaga (LUF). Hún var kjörin á sambandsþingi sambandsins um síðastliðna helgi. Landssamband ungmennafélaga eru regnhlífarsamtök fyrir félagasamtök ungs fólks á Íslandi og þeim tilheyra 44 aðildarfélög. Sambandið er þverpólitískur samstarfs- og samráðsvettvangur. Ragnheiður tekur við af Sylvíu Martinsdóttur sem hafði setið sem forseti frá 2024. Ragnheiður var fulltrúi Stúdentaráðs Háskóla Íslands á þinginu og segist full tilhlökkunar fyrir árinu. „Fókusinn núna er á #ÉgKýs verkefnið og skuggakosningarnar sem við höfum staðið fyrir á framhaldsskólastiginu í samstarfi við Samband íslenskra framhaldsskólanema. Þetta hefur reynst einstakt tækifæri til þess auka lýðræðisþátttöku og valdefla ungt fólk,“ er haft eftir Ragnheiði í tilkynningu. Auk Ragnheiðar voru kjörin í stjórn Lilja Hrönn Önnudóttir Gísladóttir, varaforseti, Ari Borg Helgason, gjaldkeri, Eiður Welding, ritari og Katla Ólafsdóttir, alþjóðafulltrúi. Fimm meðstjórnendur hlutu kjör en það voru þau Karítas Ríkharðsdóttir, Indriði Nökkvi Þóreyjarson, Einar Arnalds Kristjánsson, Stefanía Sigurdís Jóhönnudóttir og Einar Jónsson. Ný stjórn Landssambands ungmennafélaga.LUF Skóla- og menntamál Félagasamtök Mest lesið Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Erlent Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Erlent „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Innlent Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Innlent Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Erlent Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Innlent Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Erlent Fleiri fréttir Ragnheiður nýr forseti LUF Snjór á Hellisheiðinni Risa framkvæmd við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Ölvun og þjófnaðir Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Skjálftahrina í Mýrdalsjökli „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Konur í Framsókn sjá að sér Stjórnin treystir Margréti Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Skila af sér breyttri Reykjavíkurleið í febrúar Framsóknarmenn takast hart á að tjaldabaki Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Saka stjórnina um „óskhyggju, afneitun og ímyndaðan veruleika“ Grautfúl Kristrún og Vetrarhátíð hefst í kvöld Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Sjá meira