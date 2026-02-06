Innlent

Ragn­heiður nýr for­seti LUF

Ragnheiður Geirsdóttir er nýr forseti Landssambands ungmennafélaga.
Ragnheiður Geirsdóttir er nýr forseti Landssambands ungmennafélaga (LUF). Hún var kjörin á sambandsþingi sambandsins um síðastliðna helgi. 

Landssamband ungmennafélaga eru regnhlífarsamtök fyrir félagasamtök ungs fólks á Íslandi og þeim tilheyra 44 aðildarfélög. Sambandið er þverpólitískur samstarfs- og samráðsvettvangur. 

Ragnheiður tekur við af Sylvíu Martinsdóttur sem hafði setið sem forseti frá 2024. Ragnheiður var fulltrúi Stúdentaráðs Háskóla Íslands á þinginu og segist full tilhlökkunar fyrir árinu. 

„Fókusinn núna er á #ÉgKýs verkefnið og skuggakosningarnar sem við höfum staðið fyrir á framhaldsskólastiginu í samstarfi við Samband íslenskra framhaldsskólanema. Þetta hefur reynst einstakt tækifæri til þess auka lýðræðisþátttöku og valdefla ungt fólk,“ er haft eftir Ragnheiði í tilkynningu. 

Auk Ragnheiðar voru kjörin í stjórn Lilja Hrönn Önnudóttir Gísladóttir, varaforseti, Ari Borg Helgason, gjaldkeri, Eiður Welding, ritari og Katla Ólafsdóttir, alþjóðafulltrúi. Fimm meðstjórnendur hlutu kjör en það voru þau Karítas Ríkharðsdóttir, Indriði Nökkvi Þóreyjarson, Einar Arnalds Kristjánsson, Stefanía Sigurdís Jóhönnudóttir og Einar Jónsson.

Ný stjórn Landssambands ungmennafélaga.LUF
