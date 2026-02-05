Slys á Miklubraut: Bíll hafnaði á vegriði Agnar Már Másson skrifar 5. febrúar 2026 23:29 Bíll hefur hafnað ofan á vegriði eftir umferðarslys á miklubraut. Vísir/Örvar Viðbragðsaðilar eru með mikinn viðbúnað vegna bílslyss á Miklubraut í nágrenni við Rauðagerði í Reykjavík. Fjöldi slasaðra liggur ekki fyrir. Útkallið barst á tólfta tímanum í kvöld. Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Vísi að um alvarlegt slys sé að ræða en að hann viti ekki meira um slysið umfram það. Vettvangur slyssins á Miklubraut er fyrir neðan Rauðagerði, nálægt umferðarslaufunni sem tengir Kringlumýrarbraut og Sæbraut. Fjöldi bíla í slysinnu liggur ekki fyrir en einn bíll virðist hafa hafnað ofan á vegriði, að sögn sjónarvotts og af myndum að dæma. Sjónarvotturinn taldi fleiri en tíu slökkviliðs-, lögreglu- og sjúkrafluttningabíla á vettvangi en Steinþór varðstjóri segir að tveir dælubílar hafi verið kallaðir út og fjöldi sjúkraflutningabíla úr nágrenninu. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fréttin verður uppfærð. Slökkvilið Reykjavík Umferðaröryggi Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Innlent Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Innlent Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Erlent Fleiri fréttir Sendi vitlaust skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Bíll hafnaði á vegriði á Miklubraut „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Skjálftahrina í Mýrdalsjökli „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Konur í Framsókn sjá að sér Stjórnin treystir Margréti Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Skila af sér breyttri Reykjavíkurleið í febrúar Framsóknarmenn takast hart á að tjaldabaki Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Saka stjórnina um „óskhyggju, afneitun og ímyndaðan veruleika“ Grautfúl Kristrún og Vetrarhátíð hefst í kvöld Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Sjá meira