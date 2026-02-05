Innlent

Slys á Miklu­braut: Bíll hafnaði á vegriði

Agnar Már Másson skrifar
Bíll hefur hafnað ofan á vegriði eftir umferðarslys á miklubraut.
Viðbragðsaðilar eru með mikinn viðbúnað vegna bílslyss á Miklubraut í nágrenni við Rauðagerði í Reykjavík. Fjöldi slasaðra liggur ekki fyrir.

Útkallið barst á tólfta tímanum í kvöld.

Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við Vísi að um alvarlegt slys sé að ræða en að hann viti ekki meira um slysið umfram það.

Vettvangur slyssins á Miklubraut er fyrir neðan Rauðagerði, nálægt umferðarslaufunni sem tengir Kringlumýrarbraut og Sæbraut. 

Fjöldi bíla í slysinnu liggur ekki fyrir en einn bíll virðist hafa hafnað ofan á vegriði, að sögn sjónarvotts og af myndum að dæma. 

Sjónarvotturinn taldi fleiri en tíu slökkviliðs-, lögreglu- og sjúkrafluttningabíla á vettvangi en Steinþór varðstjóri segir að tveir dælubílar hafi verið kallaðir út og fjöldi sjúkraflutningabíla úr nágrenninu.

Fréttin verður uppfærð.

