Sendi vitlaust skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Agnar Már Másson skrifar 5. febrúar 2026 23:33 Héraðsdómur Suðurlands á Selfossi. Vísir/Vilhelm Landsréttur hefur ómerkt dóm yfir mæðgum sem voru sakfelldar fyrir meiri háttar skattsvik, þar sem í ljós kom að héraðssaksóknari hafði sent dómaranum ótilbúin drög að ákæru, sem voru allt öðruvísi en lokaútgáfan. Málið verður því aftur tekið upp í héraðsdómi Suðurlands. Héraðsdómur Suðurlands hafði dæmt mæðgurnar Írisi Heru Norðfjörð Jónsdóttur, fyrrverandi eiganda Kryddleginna hjarta, og dóttur hennar, Brynju Norðfjörð Gunnarsdóttur, til þess að greiða samtals 66 milljónir króna í sekt. Móðirin hlaut einnig tíu mánaða skilorðbundinn dóm og dóttirin sex mánaða dóm. Málið sneri að skattframtölum mæðgnanna og fjölskylduvinkonu sem höfðu allar tekið við himinháum fjárupphæðum frá spænskum auðkýfingi á árunum 2014-2017. Þeim var gefið að sök að hafa ekki talið fram upphæðirnar sem peningagjafir í skattframtölum sínum, en fjölskylduvinkonan gat sýnt fram á að hún hafi talið fram upphæðina sem lán. Mál kvennanna þriggja vakti talsverða athygli á sínum tíma enda var um að ræða greiðslur upp á á þriðja hundrað milljóna króna sem ekki voru taldar fram á skattframtölum kvennanna. Landsréttur kvað aftur á móti upp sinn úrskurð í þessu máli í dag þar sem dómur héraðsdóms var ómerktur og málinu vísað aftur í hérað til nýrrar meðferðar. Var það vegna þess að héraðssaksóknari hafði fyrir mistök sent ófullgerð drög í stað endanlegrar ákæru þegar hann sendi ákæruna rafrænt til héraðsdóms. Héraðsdómari hafi svo fellt það skjal í heild sinni inn í dóminn. Með öðrum orðum: Sú ákæra sem héraðsdómur tók upp var ekki sú sama og var gefin út á hendur mæðgunum. Þannig voru mæðgurnar sakfelldar fyrir umfangsmeiri fjársvik en ákært var fyrir. Dómurinn komst þannig að þeirri þversagnakenndu niðurstöðu að Brynja hafi komist hjá að greiða í tekjuskatt og útsvar samtals tæpar 18 milljónir króna en við ákvörðun refsingar var miðað við 21 milljón. Í greinargerð ákæruvaldsins segir að töluverður munur hafi verið á þeim drögum og lokaútgáfu kærunnar, bæði hvað verknaðarlýsingu varðar og tölulega þætti. Auk þess væri kröfugerð ekki hin sama. Ákæruvaldið viðurkenndi þá að það væri ekki hjá því komist að ómerkja dóminn og taka málið aftur upp í héraðsdómi. Allur áfrýjunarkostnaður málsins, þar með talin málsvarnarlaun kvennanna þriggja, greiðast úr ríkissjóði, segir í dómnum. Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Innlent Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Innlent Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Erlent Fleiri fréttir Sendi vitlaust skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Bíll hafnaði á vegriði á Miklubraut „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Skjálftahrina í Mýrdalsjökli „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Konur í Framsókn sjá að sér Stjórnin treystir Margréti Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Skila af sér breyttri Reykjavíkurleið í febrúar Framsóknarmenn takast hart á að tjaldabaki Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Saka stjórnina um „óskhyggju, afneitun og ímyndaðan veruleika“ Grautfúl Kristrún og Vetrarhátíð hefst í kvöld Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Sjá meira