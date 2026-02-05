Innlent

Þurfa aftur að rann­saka mál tveggja barna á Múlaborg

Agnar Már Másson skrifar
Foreldrar barna á Múlaborg kærðu ákvörðun lögreglu eftir að málin voru látin niður falla.
Foreldrar barna á Múlaborg kærðu ákvörðun lögreglu eftir að málin voru látin niður falla. Vísir/Anton Brink

Lögregla þarf aftur að taka aftur upp rannsókn á tveimur málum sem tengjast meintum kynferðisbrotum fyrrverandi starfsmanns Múlaborgar gegn börnum. Lögregla hafði ákært í einu máli og látið önnur mál niður falla en foreldrar barnanna kærðu ákvörðunina til Ríkissaksóknara, sem hefur nú snúið ákvörðuninni við.

Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari staðfestir við Vísi að saksóknaraembættið hafi gert lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að taka aftur upp rannsókn á tveimur málum sem tengjast meintum kynferðisbrotum starfsmanns Múlaborgar gegn börnum á leikskólanum. Rúv greindi fyrst frá.

Rúmlega tvítugur karlmaður, starfsmaður leikskólans Múlaborgar, var handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í lok sumars 2025 grunaður um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg. Starfsmaðurinn hefur verið rekinn.

Sjá meira: Múlaborgarmálið

Mál sautján barna á leikskólanum höfðu verið tekin til skoðunar hjá lögreglunni, foreldrar þrettán barna kærðu meint brot starfsmannsins en rannsókn var hætt hjá tíu þeirra og þrjú send til héraðssaksóknara.

Foreldrar fjögurra barna kærðu ákvörðun lögreglunnar til ríkissaksóknara og hefur saksóknaraembættið nú tvö málanna til frekari rannsóknar hjá lögreglu. Enn á eftir að afgreiða hin tvö málin.

Rúv kveðst hafa afstöðu ríkissaksóknara undir höndum vegna annars málsins. Þar komi fram að móðir barnsins hafi lýst breytingu á líðan og hegðun barnsins. Maðurinn hafi neitað sök í því máli við skýrslutöku en kannast við að hafa verið einn með barninu í einhver skipti og skipt um bleyju á því. Móðir barnsins hafi gert athugasemdir við að faðir barnsins væri ekki kallaður til skýrslutöku. 

Fram kemur í svari lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til ríkissaksóknara, samkvæmt umfjöllun Rúv, að lögreglustjóri hafi metið það svo að ekki væri líklegt að ákærði yrði fundinn sekur með tilliti til sönnunarstöðu í málinu. Þá teldi lögregla að frekari rannsókn væri ekki til þess fallin að bæta sönnunarstöðuna í málinu.

Sigríður kvaðst ekki geta afhent afstöðubréfið þegar Vísir hafði samband.

Starfsmaðurinn var ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn einu barni í tveimur aðskildum tilvikum. Hann hefur játað sök að hluta og samkvæmt gæsluvarðhaldsúrskurði þykir framburður mannsins samræmast frásögn barnsins af meintum brotum hans.

Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Reykjavík Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum

Tengdar fréttir

Játaði meira og meira eftir því sem á leið

Framburður manns sem ákærður er fyrir kynferðisbrot gegn barni sem hann mun hafa framið meðan hann starfaði á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík þótti að mati lögreglu samræmast frásögn barnsins af meintum brotum hans. Maðurinn játaði í skýrslutökum hjá lögreglu að hafa brotið tvívegis á barninu.

Kæra niðurstöðu lögreglu að loka rannsókn á meintu ofbeldi

Deildarstjóri á leikskólanum Múlaborg er komin í veikindaleyfi vegna streitu og álags meðal annars í tengslum við meint kynferðisbrot starfsmanns á deildinni. Foreldrar eins barns hafa kært niðurstöðu lögreglu að loka rannsókn á meintu ofbeldi starfsmannsins gegn barninu þeirra. Móðir stúlku sem greindi frá því fyrir rúmu ári að hana grunaði að brotið hefði verið á dóttur sinni segir allt kerfið hafa brugðist. Fjallað var um málið í Kveik á RÚV í kvöld.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið