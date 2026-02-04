Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. febrúar 2026 22:46 Þessar kindur tengjast fréttinni ekki með öðrum hætti en þeim að vera kindur. Vísir/Vilhelm Engin riða greindist í heilasýnum úr sauðfé sem slátrað var haustið 2025. Í nýrri tilkynningu á vef Matvælastofnunar segir að aðeins eitt riðutilfelli hafi greinst á árinu sem leið. Tilkynningin er send út í tilefni af því að rannsóknum lauk á heilasýnum sem tekin voru í sláturhúsum um land allt haustið 2025. Rannsóknirnar fóru fram hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og engin sýni greindust jákvæð með tilliti til riðu. Aðeins eitt riðutilfelli hefur því greinst á árinu 2025, en það var í Skagafirði í september síðastliðnum. Það greindist í kind sem sýndi grunsamleg einkenni heima á bæ. Niðurskurður fór fram fljótlega eftir greiningu. Ekki liggur fyrir enn hve margar kindur á bænum voru með riðu þar sem rannsóknum á þeim sýnum er ekki lokið. Landbúnaður Matvælastofnun Dýraheilbrigði Mest lesið Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Innlent „Þetta er sárara en tárum taki“ Innlent Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Innlent Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Innlent Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Innlent Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Erlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Innlent Fleiri fréttir Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Þyrla sótti skipverja sem fékk slitinn vír í bringuna Starfsfólk á flótta og traustið horfið Maður með leiðindi reyndist eftirlýstur af lögreglu Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Óheppileg tímasetning Þriggja bíla árekstur við Sprengisand „Þetta er sárara en tárum taki“ Reyndi að sækja gras en fékk gervigras Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Hreindýratarfur kostar liðlega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Skapi óöryggi þegar lögregla sé allt í einu mætt á svæðið Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Læknar kalla eftir sérstakri nefnd til að rannsaka alvarleg atvik Vara við svikasímtölum í nafni Sigríðar Bjarkar Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Símafrí í grunnskólum Kópavogs Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Þjóðin klofin gagnvart ESB og fylgi við NATO á hreyfingu Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Sjá meira