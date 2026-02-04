Innlent

Að­eins eitt riðutilfelli allt síðasta ár

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þessar kindur tengjast fréttinni ekki með öðrum hætti en þeim að vera kindur.
Þessar kindur tengjast fréttinni ekki með öðrum hætti en þeim að vera kindur. Vísir/Vilhelm

Engin riða greindist í heilasýnum úr sauðfé sem slátrað var haustið 2025. Í nýrri tilkynningu á vef Matvælastofnunar segir að aðeins eitt riðutilfelli hafi greinst á árinu sem leið.

Tilkynningin er send út í tilefni af því að rannsóknum lauk á heilasýnum sem tekin voru í sláturhúsum um land allt haustið 2025. Rannsóknirnar fóru fram hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og engin sýni greindust jákvæð með tilliti til riðu.

Aðeins eitt riðutilfelli hefur því greinst á árinu 2025, en það var í Skagafirði í september síðastliðnum. Það greindist í kind sem sýndi grunsamleg einkenni heima á bæ.

Niðurskurður fór fram fljótlega eftir greiningu. Ekki liggur fyrir enn hve margar kindur á bænum voru með riðu þar sem rannsóknum á þeim sýnum er ekki lokið.

Landbúnaður Matvælastofnun Dýraheilbrigði

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið