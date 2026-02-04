Seðlabankastjóri segir tímasetningu skattahækkana um áramótin hafa verið óheppilega. Stýrivöxtum var í dag haldið óbreyttum í ljósi verðbólguskots. Þingmennirnir Guðlaugur Þór Þórðarson og Dagur B. Eggertsson, sem eiga sæti í fjárlaganefnd Alþingis, mæta í myndver og fara yfir málið í beinni í kvöldfréttum.
Allir leikskólastjórar Reykjavíkurborgar hafa sent borgaryfirvöldum áskorun og krefjast breytinga á starfsumhverfi sínu fyrir mánaðarmót. Við förum yfir kröfurnar í kvöldfréttum.
Sáttmáli um símafrí hefur verið samþykktur í Kópavogi. Við heyrum í grunnskólanemum í beinni og athugum hvernig krökkunum líst á skjálausan skóla.
Þá hittir Kristján Már fyrrverandi starfsmenn flugfélaga sem urðu vitni að opinberum aftökum, við skoðum tölvuleik sem krakkar þróuðu og heyrum í Böðvari Böðvarssyni um félagaskipti. Í Íslandi í dag hittir Vala Matt stórskemmtileg áttræð hjón sem líta út fyrir að vera sextug.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.