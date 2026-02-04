Læknar kalla eftir sérstakri nefnd til að rannsaka alvarleg atvik Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 4. febrúar 2026 11:39 Seðlabankastjóri segir að þrátt fyrir verðbólguskotið í síðustu mælingu Hagstofunnar hafi Peningastefnunefnd Seðlabankans metið það sem svo að ekki hafi verið þörf á vaxtahækkun. Vextir verða því óbreyttir líkt og flestir höfðu spáð fyrir um. Við ræðum málin við Seðlabankastjóra í hádegisfréttunum. Þá fjöllum við áfram um andlát á hjúkrunarheimili í Vestmannaeyjum sem lögregla rannsakar. Formaður Læknafélags Íslands kallar eftir því að sérstök nefnd verði skipuð til að rannsaka slík mál í framtíðinni. Einnig tökum við stöðuna á berklum sem nokkrir starfsmenn Landspítala greindust útsettir fyrir og tölum við fulltrúa Landlæknis og fræðumst um anga Epstein-málsins sem virðist teygja sing hingað til lands. Í sportpakka dagsins förum við yfir bikarleikina í körfu sem fram fóru í gær. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 4. febrúar 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Innlent Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Innlent Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Innlent Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Erlent „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Innlent Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári Innlent Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Innlent Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Innlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Erlent Fleiri fréttir Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Vilja óháða sérfræðinefnd til að rannsaka alvarleg atvik í heilbrigðiskerfinu Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Læknar kalla eftir sérstakri nefnd til að rannsaka alvarleg atvik Vara við svikasímtölum í nafni Sigríðar Bjarkar Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Símafrí í grunnskólum Kópavogs Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Þjóðin klofin gagnvart ESB og fylgi við NATO á hreyfingu Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns „Af öllum vondu málum ríkisstjórnarinnar finnst mér þetta það versta“ Starfsmenn á bráðamóttöku með berkla en ekki taldir smitandi Snjóleysi í Reykjavík í janúar ekki einsdæmi en afar fátítt Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Sjá meira