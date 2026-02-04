Innlent

Læknar kalla eftir sér­stakri nefnd til að rann­saka al­var­leg at­vik

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Seðlabankastjóri segir að þrátt fyrir verðbólguskotið í síðustu mælingu Hagstofunnar hafi Peningastefnunefnd Seðlabankans metið það sem svo að ekki hafi verið þörf á vaxtahækkun. 

Vextir verða því óbreyttir líkt og flestir höfðu spáð fyrir um. Við ræðum málin við Seðlabankastjóra í hádegisfréttunum. 

Þá fjöllum við áfram um andlát á hjúkrunarheimili í Vestmannaeyjum sem lögregla rannsakar. Formaður Læknafélags Íslands kallar eftir því að sérstök nefnd verði skipuð til að rannsaka slík mál í framtíðinni. 

Einnig tökum við stöðuna á berklum sem nokkrir starfsmenn Landspítala greindust útsettir fyrir og tölum við fulltrúa Landlæknis og fræðumst um anga Epstein-málsins sem virðist teygja sing hingað til lands.

Í sportpakka dagsins förum við yfir bikarleikina í körfu sem fram fóru í gær. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 4. febrúar 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

