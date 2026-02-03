Héraðsdómur Suðurlands hafnaði nú síðdegis kröfu lögreglunnar um gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestamannaeyjum, sem hafa verið í haldi lögreglu frá því í gær í tengslum við andlát konu á tíræðisaldri.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hóf lögreglan rannsókn á andlátinu eftir að tilkynning barst frá öðrum starfsmanni hjúkrunarheimilisins í kjölfar lyfjagjafar. Við förum ítarlega yfir málið í kvöldfréttum.
Við verðum í beinni frá bráðamóttöku Landspítalans þar sem minnst átta hafa smitast af berklum. Við ræðum við lækni um stöðuna.
Sonur norsku krónprinsessunnar neitaði fyrir dómi í dag að hafa framið alvarlegustu ofbeldisbrotin sem hann er ákærður fyrir eins og nauðgun og líkamsárás. Sérfræðingur um konungleg málefni segir hneykslið alvarlegt. Krúnan sjálf gæti verið í hættu.
Þá förum við yfir efnahagsmálin. Í fyrramálið mun peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynna ákvörðun sína. Hagfræðingur sem fréttastofa ræðir við segir að það sé langt í að vextir verði lækkaðir að nýju.
Þá verðum við í beinni útsendingu úr ráðhúsinu með borgarstjóra sem skýrir fyrirætlanir um að gera strætó endurgjaldslausan fyrir börn. Við sýnum frá skoplegu atviki sem átti sér stað í þingsal þegar grínpersóna úr Fóstbræðrum kom þingheimi til að skella duglega upp úr.
Í sportpakkanum verður rætt við formann HSÍ sem segir vinnu nú þegar hafna til að koma í veg fyrir annað eins áhorfendaleysi á úrslitahelgi næsta stórmóts, þegar strákarnir okkar fara á HM í Þýskalandi.
Þá verðum við á menningarlegum nótum í Íslandi í dag.
Glænýja íslenska leikverkið Ormstunga hefur fengið góðar undirtektir síðan það var frumsýnt fyrir rúmlega viku. Um er að ræða óperu, rapp, söngleik sem byggir á Gunnlaugs sögu ormstungu. Ungt fólk á þrítugsaldri er í algjöru aðalhlutverki í uppsetningunni en við ræðum við ungu höfundana sem strituðu í sex ár til að gera þetta að raunveruleika. Við ræðum einnig við unga leikara í þremur stærstu hlutverkunum og Jóa Pé sem var tónlistarstjóri.