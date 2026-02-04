Síðasti leynigesturinn opinberaður Atli Ísleifsson skrifar 4. febrúar 2026 09:48 Náðir þú að giska á rétt í þessari viku? Nýjasti, og jafnframt síðasti, leynigestur Bítisins í bílnum tók lagið Killing Me Softly í útgáfu The Fugees á rúntinum með Heimi, Lilju og Ómari í Bítinu á Bylgjunni og gerði það með sóma. Vefþættirnir Bítið í bílnum hafa slegið í gegn á Vísi og Facebook-síðu Bylgjunnar og hafa mörg þúsund manns horft í hverri einustu viku og giskað á hver hefur verið undir pokanum. Náðir þú að giska á rétt í þessari viku? Ef þú vilt ekki vita hver er undir pokanum skaltu hætta að lesa hér. ............. Nýjasti leynigestur Bítisins í bílnum er Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi. Í viðtali við Heimi, Lilju og Ómar segist Ásdís hafa verið örlítið stressuð fyrir bílakarókíinu en sé alltaf til í að flippa og hafa gaman. Kíkið á Bítið í bílnum hér fyrir neðan en þetta er lokaþáttur fyrstu seríu. Klippa: Hver var undir pokanum? Bítið Bítið í bílnum Bylgjan Mest lesið Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Menning „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ Lífið Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Menning Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Síðasti leynigesturinn opinberaður Lífið Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda Lífið „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Lífið Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal Lífið Fleiri fréttir Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Sjá meira