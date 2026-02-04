Lífið

Náðir þú að giska á rétt í þessari viku?
Nýjasti, og jafnframt síðasti, leynigestur Bítisins í bílnum tók lagið Killing Me Softly í útgáfu The Fugees á rúntinum með Heimi, Lilju og Ómari í Bítinu á Bylgjunni og gerði það með sóma.

Vefþættirnir Bítið í bílnum hafa slegið í gegn á Vísi og Facebook-síðu Bylgjunnar og hafa mörg þúsund manns horft í hverri einustu viku og giskað á hver hefur verið undir pokanum.

Nýjasti leynigestur Bítisins í bílnum er Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi.

Í viðtali við Heimi, Lilju og Ómar segist Ásdís hafa verið örlítið stressuð fyrir bílakarókíinu en sé alltaf til í að flippa og hafa gaman.

Kíkið á Bítið í bílnum hér fyrir neðan en þetta er lokaþáttur fyrstu seríu.

Klippa: Hver var undir pokanum?
