Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 2. febrúar 2026 13:02 Tíu metra háa styttan af hestinum við flugvöllinn í Denver. Getty Images/Helen H. Richardson Yfirleitt er ekki eftirsóknarvert að verða skotspónn samsæriskenninga. Orðspor skaðast, tortryggni magnast og allt samtal verður eldfimt. Denver-alþjóðaflugvöllurinn í Colorado er þó óvenjuleg undantekning, því þar tókst stjórnendum smám saman að snúa vörn í sókn og gera samsæriskenningar um flugvöllinn hluta af eigin ímynd. Í nýjasta þætti Skuggavaldsins rekja Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann hvernig Denver International Airport, oft kallaður DIA, varð að eins konar safnhaug fyrir ólíkar samsæriskenningar. Flugvöllurinn var formlega opnaður 28. febrúar 1995 eftir tafir og gríðarlega framúrkeyrslu á kostnaðaráætlunum. Völlurinn var gríðarstór og reistur um 30 kílómetrum frá borginni. Flugvöllur framtíðarinnar sögðu borgaryfirvöld. Flugvöllur yfirhylmingar sögðu þeir tortryggnustu sem furðuðu sig á gríðarlegum kostnaði, stærð og staðsetningu. Sögusagnirnar nærðust meðal annars á metnaðarfullu, sjálfvirku farangurskerfi sem átti að hleypa flugvellinum í hóp þeirra fremstu í heiminum. Kerfið reyndist hins vegar þunglamalegt í framkvæmd og varð fljótlega að athlægi. Til þess að hýsa þennan tæknidraum hafði verið byggt víðfeðmt gangakerfi með alls kyns flóknum innviðum djúpt undir yfirborðinu. Þar varð til neðanjarðarveröld sem reyndist frjósamur jarðvegur fyrir kenningar um leynigöng, lokuð svæði og jafnvel dómsdagsbyrgi fyrir útvalda. Dularfullur blær Ofanjarðar bætti flugvöllurinn óvitandi í sögusagnirnar með áberandi listaverkum sem vöktu undrun. Þekktast er hin risavaxna bláa hestastytta með rauðglóandi augun sem gnæfir yfir aðkomuna að vellinum. Dularfullur blær verksins varð enn sterkari þegar listamaðurinn, Luis Jiménez, lést í slysi við vinnu á styttunni, sem fékk fljótlega viðurnefnið „Blucifer“.“ Eiríkur Bergmann og Hulda Þórisdóttir eru umsjónarmenn Skuggavaldsins.Vísir/Vilhelm Skipulag flugbrautanna hefur sömuleiðis verið dregið inn í kenningarnar. Sumum þykir mynd þeirra á korti minna á hakakross og hefur hönnunin því orðið að lífseigu „sönnunargagni“ í huga þeirra sem leita að dýpri merkingu. Skýring verkfræðinganna er þó mun einfaldari. Hönnunin á að tryggja öryggi og hámarksafköst óháð því hvaðan vindurinn blæs, sem er mikilvægt á svæði þar sem veðurfar er óútreiknanlegt. Léku sér með orðsporið Það sem gerir Denver-flugvöll einstakan í heimi samsæriskenninga er þó hvernig stjórnendur hans ákváðu að bregðast við öllu umtalinu. Í stað þess að reyna að þagga niður í sögusögnunum með þjósti ákvað flugvöllurinn að leika með orðsporið og slá þannig vopnin úr höndum samsærissinna. Á undanförnum árum hafa flugvallarstjórnendur sett upp auglýsingar og skilti við framkvæmdasvæði sem vísa beint í samsæriskenningarnar með miklum húmor. Í heimi þar sem flugvellir eru gjarnan einsleitir og óspennandi varð Denver skyndilega af stað með persónuleika sem fólk talar um. Saga flugvallarins er jafnframt góð áminning um það sem sálfræðingar hafa lengi bent á. Mannshugurinn er í eðli sínu mynsturvél. Við tengjum saman punkta, leitum að merkingu og fyllum upp í eyðurnar þegar við stöndum frammi fyrir einhverju sem er risavaxið, flókið og að hluta til hulið. Denver-flugvöllurinn sýnir okkur hvernig slík leit getur getið af sér skemmtilegar flökkusögur, en líka hvernig stofnun getur náð stjórn á eigin frásögn með því að þora að taka þátt í henni. Skuggavaldið

Bandaríkin

Tengdar fréttir

Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar

Þrátt fyrir umfangsmiklar rannsóknir og fjölda opinberra skýrslna hefur ekki enn tekist að ráða gátuna um hið svokallaða Havana-heilkenni. Hundruð starfsmanna í utanríkisþjónustu Bandaríkjanna hafa lýst lamandi svima, nístandi höfuðverk, suði í eyrum og minnistruflunum. Málið er enn óleyst ráðgáta sem heldur áfram að næra sögur um dularfull vopn og leynilegar tilraunir stórvelda.

19. janúar 2026 10:33 