Í hádegisfréttum fjöllum við um nýjustu verðbólgutölurnar sem birtust í morgun.
Við heyrum í verkalýðsforkólfum og talsmönnum atvinnurekenda sem skella skuldinni á stjórnvöld og skattahækkanir þeirra.
Einnig fáum við sjónarmið fjármálaráðherra í málinu en umræður um verðbólguna hófust á Alþingi í morgun.
Að auki segjum við frá nýjum ráðleggingum Hafró varðandi loðnuveiðar en hámarksaflinn hefur nú verið aukinn verulega í ráðgjöf Hafró frá því sem var áður.
Í sportpakka dagsins ræður handboltinn að sjálfsögðu ríkjum eins og síðustu daga. Nú eru miðamálin í höllinni í Herning til umræðu en fáir miðar verða í boði fyrir Íslendinga sem vilja mæta á völlinn.